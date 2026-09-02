सिलिंडरचे सील काढताच गॅस गळती; कळंबमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

रेग्युलेटर लावताच गॅस गळती
कळंबमध्ये सिलिंडरच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
कळंब, ता. २ (बातमीदार) : घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे सील काढून रेग्युलेटर बसविताच गॅस गळती सुरू होण्याचा प्रकार घडल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील एजाज शेख यांच्या घरी मंगळवारी (ता. एक) सिलिंडरमधून गॅस गळती झाली.
गॅस सिलिंडर ग्राहकांच्या घरी पोचण्यापूर्वी त्याची योग्य तपासणी केली जाते का, असा सवाल या घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे. सिलिंडरमध्ये रेग्युलेटर बसविण्याच्या जागेतील रबर वॉशर खराब असणे, तुटलेले असणे अथवा काही सिलिंडरमध्ये वॉशरच नसणे, अशा त्रुटी आढळत असल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे. त्यामुळे रेग्युलेटर व्यवस्थित बसत नसल्याने सिलिंडर सुरू करताच गॅस बाहेर पडण्याची शक्यता असते. गॅस सिलिंडर घरपोच झाल्यानंतर स्वयंपाकाची तयारी करताना गृहिणी रेग्युलेटर जोडतात. अशावेळी वॉशर नसल्यास किंवा खराब असल्यास रेग्युलेटर व्यवस्थित लॉक होत नाही. परिणामी, गॅस वेगाने बाहेर पडू शकतो. बंदिस्त जागेत मोठ्या प्रमाणात गॅस साचल्यास आग लागून मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. कळंब शहर व तालुक्यात वितरित होणाऱ्या घरगुती गॅस सिलिंडरची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे. मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासन व गॅस वितरण कंपन्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.