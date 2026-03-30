Chhatrapati Sambhajinagar: मजुरांच्या टेंपोचा अपघात; गौताळा घाटातील घटना; तेरा जण जखमी

कन्नड: पुणे-बारामती येथील साखर कारखान्याचा हंगाम संपवून मूळगावी परतणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या आयशर टेंपोचा रविवारी (ता. २९) सकाळी साडेनऊला गौताळा घाटात अपघात झाला. .घाटातील म्हसोबा मंदिराजवळील अवघड वळणावर टेंपोचे ब्रेक निकामी झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि वाहन थेट दरीत कोसळले. यात सोयगाव तालुक्यातील दस्तापूर येथील १३ मजूर जखमी झाले असून, त्यापैकी ७ जणांची प्रकृती गंभीर आहे..सोयगाव येथील मुकादम सुखदेव पगारे यांच्या टोळीतील हे मजूर गेल्या चार महिन्यांपासून बारामती परिसरात ऊसतोडीसाठी गेले होते. काम संपवून सर्वजण आयशर टेंपोने (क्र. एमएच २१ बीएच ०४४२) घरी परतत असताना काळजाचा थरकाप उडवणारा हा अपघात घडला. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकताच सायगव्हाण आणि भिलदरी तांडा येथील नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली..गावकऱ्यांनी रुग्णवाहिकेची वाट न पाहता, स्वतःच्या वाहनांतून जखमींना बाहेर काढून कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात डॉ. रुक्सार खान यांनी प्राथमिक उपचार केले. मात्र, वंदना अंभोरे, रुक्सना तडवी, दिव्या पगारे, सोमीबाई तडवी, रंजनाबाई पगारे, मनीषा वाघ आणि ममता वाघ या सात जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..आशाबाई पगारे, कोमल पगारे, ऋतिक पगारे, महेश माने, प्रवीण वाघ आणि सलीम तडवी या ६ जणांना प्राथमिक उपचारानंतर सुटी देण्यात आली. घटनेची नोंद कन्नड ग्रामीण पोलिसांत करण्यात आली असून, जमादार रवींद्र ठाकूर व प्रदीप पवार अधिक तपास करत आहेत.