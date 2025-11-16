छत्रपती संभाजीनगर

Education: अनेक शाळांचे ‘जिओ टॅगिंग’ अर्ध्यावरच अडकले! तांत्रिक अडचणींचा बहाणा; ५ हजारांहून अधिक शाळा अद्याप प्रक्रियेबाहेर

Incomplete Geo-Tagging Raises Concerns in School: छत्रपती संभाजीनगर विभागातील तब्बल ५,७१० शाळांनी अद्याप जिओ टॅगिंग न केल्याने शाळांच्या डिजिटल नोंदी अपूर्ण राहिल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधांच्या नियोजनावर आणि विकास कामांवर या विलंबाचा मोठा परिणाम जाणवू शकतो.
Education

Education

sakal

संदीप लांडगे
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी राज्यातील सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांचे भौगोलिक स्थान निश्चित करण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ उपक्रमाची मोठ्या उत्साहात सुरवात झाली होती. शासनाने शैक्षणिक नियोजन अधिक अचूक करण्यासाठी आणि प्रत्येक शाळेच्या भौतिक स्थितीची पारदर्शक नोंद ठेवण्यासाठी ही आधुनिक प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपूनही छत्रपती संभाजीनगर विभागात ही मोहीम अर्धवट अवस्थेतच थांबली आहे.

Loading content, please wait...
education
school
digital

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com