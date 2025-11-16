Education: अनेक शाळांचे ‘जिओ टॅगिंग’ अर्ध्यावरच अडकले! तांत्रिक अडचणींचा बहाणा; ५ हजारांहून अधिक शाळा अद्याप प्रक्रियेबाहेर

छत्रपती संभाजीनगर : नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी राज्यातील सर्व शाळा आणि अंगणवाड्यांचे भौगोलिक स्थान निश्चित करण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ उपक्रमाची मोठ्या उत्साहात सुरवात झाली होती. शासनाने शैक्षणिक नियोजन अधिक अचूक करण्यासाठी आणि प्रत्येक शाळेच्या भौतिक स्थितीची पारदर्शक नोंद ठेवण्यासाठी ही आधुनिक प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपूनही छत्रपती संभाजीनगर विभागात ही मोहीम अर्धवट अवस्थेतच थांबली आहे..विभागातील एकूण १९ हजार २२८ पैकी केवळ १३ हजार ५१८ शाळांचेच जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले असून उर्वरित तब्बल ५ हजार ७१० शाळांनी अद्याप या प्रक्रियेला हात लावलेलाच नाही. शिक्षण विभागाच्या सर्व आदेशांकडे दुर्लक्ष करत काही शाळांनी तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या आणि ॲप वापरण्याचे अपुरे ज्ञान या कारणांचा आधार घेत या जबाबदारीतून स्वतःला दूर ठेवले आहे. ही परिस्थिती पाहता शासनाचा उद्देशच धोक्यात येताना दिसत आहे. जिओ टॅगिंग ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून शाळांच्या वास्तविक स्थितीचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण आहे..प्रत्येक शाळेच्या ठिकाणाचे छायाचित्र, इमारतीची रचना, स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृहांची स्थिती आणि परिसरातील सोयीसुविधा याची नोंद मोबाइल ॲपद्वारे थेट शासनाच्या केंद्रीकृत प्रणालीवर अपलोड केली जाणार होती. या माहितीच्या आधारे शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार, दुरुस्ती आणि आवश्यक निधीचे नियोजन अचूकपणे करणे अपेक्षित होते..कामकाजात सुसूत्रता, गुणवत्तेचा मागोवाया उपक्रमाचे उद्दिष्ट शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणणे, शासनाकडे अद्ययावत माहिती पोहोचवणे आणि सुविधांच्या गुणवत्तेचा मागोवा घेणे हे होते. या मोहिमेसंदर्भात शिक्षण विभागाने संबंधितांना वारंवार सूचना दिल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष पातळीवर फारसे बदल झालेले दिसत नाहीत. अनेक शाळा ग्रामीण भागात असल्याने नेटवर्क समस्या खरी असली, तरी काही शाळांनी या कारणाचा बहाणा केवळ टाळाटाळ करण्यासाठी केला असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..Pune Navale Bridge Accident : 'रोड इंजिनिअरिंग'च्या चुका आणि प्रशासनाचे दुर्लक्षच ठरले 'मृत्यूचा सापळा'.जिल्हानिहाय ‘जिओ टॅगिंग’ स्थितीजिल्हा एकूण शाळा जिओ टॅगिंग झालेल्या न झालेल्याछ. संभाजीनगर ८९१२ ३६८१ ५२३१जालना २४४९ २२७३ १७६बीड ४५६० ४२८५ २७५परभणी २०९७ २०८५ १२हिंगोली १२१० ११९४ १६एकूण १९२२८ १३५१८ ५७१०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.