Beed Crime : बीडमधून धक्कादायक बातमी..! गेवराईतील उपसरपंचाचा गोळीबारात मृत्यू, बार्शीतील सासुरे गावात कारमध्ये आढळून आला मृतदेह

Police Investigation : गेवराई तालुक्यातील उपसरपंच गोविंद बरगे यांचा बार्शी येथे गोळीबाराने मृतदेह आढळून आल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
भास्कर सोळंके
गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या लुखामसला येथील उपसरपंच यांचा गोळीबाराने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बार्शीतील सासुरे गावात मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली.दरम्यान, आत्महत्या की हत्या याचे कारण अस्पष्ट असून,या घटनेने गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

