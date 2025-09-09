Beed Crime : बीडमधून धक्कादायक बातमी..! गेवराईतील उपसरपंचाचा गोळीबारात मृत्यू, बार्शीतील सासुरे गावात कारमध्ये आढळून आला मृतदेह

गेवराई : बीडमधील गेवराईच्या लुखामसला येथील उपसरपंच यांचा गोळीबाराने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बार्शीतील सासुरे गावात मंगळवारी सकाळी उघडकीस आली.दरम्यान, आत्महत्या की हत्या याचे कारण अस्पष्ट असून,या घटनेने गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..गोविंद जगन्नाथ बरगे(वय ३८)रा.लुखामसला ता.गेवराई असे मृत झालेल्या उपसरपंच यांचे नाव आहे.सोमवारी गोविंद बरगे हे खासगी कामानिमित्त बार्शी(जि सोलापूर)या ठिकाणी कारने गेले होते.मंगळवारी(ता ९)सकाळी बरगे यांचा सासुरे गाव शिवारात कारमध्ये मृतदेह आढळून आल्याचे उघडकीस आले..या घटनेची माहीती मिळताच वैराग पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक कुंदन गावडे हे पोलिस पथकासह घटनास्थळावर दाखल झाले.घटनेची पाहणी करत पंचनामा करण्यात आला.त्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीस पाठविण्यात आला..दरम्यान, गोविंद बरगे यांच्या डोक्याला पिस्टलची गोळी लागल्याची जखम आढळून आली असून, त्यांच्या कारमध्ये पिस्टल देखील निदर्शनास आल्याने बरगे यांनी गोळी मारून आत्महत्या केली की त्यांची हत्या करण्यात आली याचे कारण अस्पष्ट आहे.मात्र, या धक्कादायक घटनेमुळे गेवराई तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.