Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणासाठी एकानं घेतला गळफास; 'माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका', चिठ्ठी लिहून संपवलं जीवन

गेवराई शहरात धनगर समाजातील एकाची आत्महत्याखिशात सापडलेल्या चिठ्ठीत एसटी आरक्षणाची मागणीसमाजबांधवांचा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन.गेवराई (जि. बीड) : शहरातील ज्ञानदेव नामदेव कोल्हे (वय ४४, रा. संतोषनगर, गेवराई) यांनी सोमवारी (ता. सहा) घरी गळफास घेऊन आत्महत्या (Dhangar Community Man Dies) केली. पिठाची गिरणी चालवून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. .पोलिसांनी पंचनामा केला असता कोल्हे यांच्या खिशात चिठ्ठी आढळली. 'धनगर समाजाला एसटी आरक्षण (Dhangar Community) मिळावे, म्हणून आत्महत्या करत आहे. माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका' असा मजकूर चिठ्ठीत नमूद असल्याचे सांगण्यात आले..Maratha Reservation : 1994 च्या 'जीआर'ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार; मनोज जरांगेंचा महत्त्वाचा निर्णय, ओबीसी नेत्यांसह काँग्रेसला दिला इशारा.नातेवाईक आणि धनगर समाजबांधवांनी गेवराई तहसील कार्यालयासमोर मृतदेह ठेवून ठिय्या दिला. तहसीलदार संदीप खोमणे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..FAQs :प्र.१: गेवराईत कोणत्या कारणामुळे आत्महत्या झाली?उत्तर : धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आत्महत्या झाली.प्र.२: आत्महत्येनंतर कोणती कृती करण्यात आली?उत्तर : तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन व निवेदन सादर.प्र.३: सरकारकडे कोणती मागणी करण्यात आली?उत्तर : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी.