Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणासाठी एकानं घेतला गळफास; 'माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका', चिठ्ठी लिहून संपवलं जीवन

Dhangar community man dies by End Life demanding ST reservation : गेवराईत धनगर समाजातील एकाने एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केल्याने संताप उसळला आहे. तहसील कार्यालयासमोर संतप्त नागरिकांनी आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन दिले.
  1. गेवराई शहरात धनगर समाजातील एकाची आत्महत्या

  2. खिशात सापडलेल्या चिठ्ठीत एसटी आरक्षणाची मागणी

  3. समाजबांधवांचा तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

गेवराई (जि. बीड) : शहरातील ज्ञानदेव नामदेव कोल्हे (वय ४४, रा. संतोषनगर, गेवराई) यांनी सोमवारी (ता. सहा) घरी गळफास घेऊन आत्महत्या (Dhangar Community Man Dies) केली. पिठाची गिरणी चालवून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते.

Dhangar reservation
Dhangar community
Tehsildar office

