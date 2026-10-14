Drought Management: प्रत्येक थेंब जिरवून ; दहा हजार झाडांना जीवदान

सुभाष सुतारगेवराई,: पावसाने डोळे वटारले की काळजात धस्स होतं. स्वतःच्या लेकरासारखी वाढवलेली झाडं जेव्हा पाण्यावाचून माना टाकू लागतात, तेव्हा तो वेदनांचा घोट गिळणं सोपं नसतं. पण आम्ही निसर्गाला दोष देत रडत बसलो नाही. संकट आलं, तेव्हा आम्ही घामाचे तळे साचवून ही लढाई जिंकली... हे बोलताना गेवराईचे शेतकरी रामनाथ दाभाडे यांच्या डोळ्यांत एक वेगळीच चमक होती. एकीकडे गेल्या चार महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे शिवारे करपून गेली आहेत, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मात्र, याच भीषण दुष्काळात रामनाथराव दाभाडे यांच्या २२ एकरांतील दहा हजारांहून अधिक फळझाडे हिरवीगार डोलत आहेत. हे केवळ नशीब नाही, तर नऊ वर्षांपूर्वी केलेल्या नाला खोलीकरणाच्या आणि पाण्याच्या सूक्ष्म नियोजनाच्या कष्टाचे फळ आहे.रामनाथराव दाभाडे आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे गेवराई शहराजवळ २५ एकर शेतजमीन आहे. पारंपरिक शेतीला फाटा देत त्यांनी यातील तब्बल २२ एकर जमिनीवर फळबाग फुलवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यांच्या बागेत आज सीताफळ, मोसंबी, नारळ, आंबा, चिकू, चिंच, सफरचंद आणि जांभळाची तब्बल दहा हजार दोनशे झाडे उभी आहेत. २०१८ साली त्यांनी केवळ सीताफळाची ७ हजार झाडे लावली .आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण फळबाग विकसित केली. एवढा मोठा डोलारा उभा करताना पाण्याची कमतरता भासू नये, यासाठी त्यांनी अत्यंत कल्पकतेने जलसंधारणाचे मॉडेल राबवले आहे.शेताच्या बांधावरून जाणाऱ्या एका मोठ्या नाल्याचे त्यांनी तब्बल दीड किलोमीटर अंतरावर खोलीकरण केले. पश्चिम दिशेला असलेल्या पालख्या डोंगरावरून वाहून येणारे पावसाचे पाणी या नाल्यातून पुढे विद्रूपा नदीला मिळते. या खोलीकरणामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरले आणि दाभाडे यांच्या विहिरीची पाणीपातळी लक्षणीयरीत्या वाढली. २०२० नंतर झालेल्या चांगल्या पावसामुळे या खोलीकरणाचा मोठा फायदा झाला. विहिरीला बारमाही पाणी उपलब्ध झाले..केवळ एका विहिरीवर अवलंबून न राहता त्यांनी भविष्यातील धोके ओळखून आणखी एक भक्कम पर्याय उभा केला. विद्रूपा नदीजवळ एक विहीर खोदून तेथून थेट दोन किलोमीटरची पाइपलाइन टाकून ते पाणी शेतातील मुख्य विहिरीत आणून सोडले. यासाठी त्यांनी शासनाच्या ''कुसुम योजने''तून मिळालेल्या सौर ऊर्जेवरील पंपाचा (सोलर पंप) अत्यंत प्रभावी वापर केला आहे. त्यामुळे विजेचा प्रश्नही सुटला. मुबलक पाणी उपलब्ध असूनही, पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण २२ एकर क्षेत्रावर १०० टक्के ठिबक सिंचनाचा अवलंब केला आहे, ज्यामुळे या भीषण पाणीटंचाईतही त्यांची बाग तग धरून उभी आहे.दीड किलोमीटरचे खोलीकरण ठरले संजीवनीनाला केवळ वरवर न उकरता दाभाडे यांनी तळाला पक्का मुरुम लागेपर्यंत तो खोलवर खोदला. यामुळे पाण्याचा साठा वाढला आणि जमिनीतील पाझर विहिरीपर्यंत पोहोचला. आज गेवराई परिसरातील नद्या, नाले आणि विहिरींचे पाणी खोलवर गेले असताना, दाभाडे यांच्या विहिरीत याच नाला खोलीकरणामुळे आजही पुरेसे पाणी टिकून आहे..आशेची पेरणीगेल्या चार महिन्यांत एकही चांगला पाऊस झाला नसल्याने सर्वत्र पाणी खोलवर गेले आहे. मात्र, आम्ही शेताच्या बाजूने गेलेल्या ओढ्याचे कच्चा मुरुम लागेपर्यंत दीड किलोमीटर खोलीकरण केले होते. त्याचाच फायदा आज होत आहे. २२ एकर शेतीत ठिबक सिंचन केल्यामुळेच ही झाडे वाचवता आली. जर नाला खोलीकरणाकडे आम्ही दुर्लक्ष केले असते, तर आज आमचे कल्पनेपलीकडचे नुकसान झाले असते.— रामनाथ दाभाडे, प्रयोगशील शेतकरी, गेवराई. जागेची आणि पाण्याची ६० टक्के बचतदाभाडे कुटुंबाने पाण्याचे आणि जागेचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. ठिबक सिंचनामुळे त्यांच्या पाण्याची तब्बल ६० टक्के बचत होत आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी संपूर्ण २२ एकरांच्या बांधावर नारळाची २१४ झाडे लावली आहेत. बांधाचा योग्य वापर केल्यामुळे त्यांची सुमारे तीन एकर शेतजमीन वाचली आहे, जिचा वापर त्यांनी इतर उत्पादनांसाठी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.