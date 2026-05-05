Chhatrapati Sambhajinagar: घाटनांद्रा परिसरात डोंगरची ‘काळी मैना’ दाखल;कडाक्याच्या उन्हातही करवंदांची मागणी जोरात; १८० ते २०० रुपयांचा दर

घाटनांद्रा: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच ग्रामीण भागातील रानमेव्याची ओढ पुन्हा एकदा वाढली आहे. डोंगरदऱ्यांतील आंबट-गोड चवीची डोंगरची 'काळी मैना' अर्थात, करवंद अखेर घाटनांद्रा येथील बाजारात मे महिन्यात दाखल झाली आहेत. मात्र, यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली असून, या रानमेव्याला महागाईची झळ बसली आहे. बाजारात करवंदांची विक्री १८० ते २०० रुपये प्रतिकिलो दराने होत असली, तरी ग्राहकांची मागणी मात्र कायम आहे..घाटनांद्रा परिसर डोंगरदऱ्यांनी वेढलेला असून, येथील हरणबर्डी शिवारातील रानावनात करवंदांच्या जाळ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. सध्या कडक उन्हातही हिरव्यागार पानांनी बहरलेली ही झाडे लक्ष वेधून घेत आहेत.मात्र, यंदा पावसाचे प्रमाण अनिश्चित राहिल्याने करवंदांचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी, बाजारातील आवक कमी झाली असून, दर दुप्पट झाले आहेत. गेल्या वर्षी १० रुपयांना मिळणारा वाटा (वाटा पद्धत) यंदा २० ते ३० रुपयांवर पोचला आहे. तरीही या रानमेव्याचा आस्वाद घेण्यासाठी बाजारात ग्राहकांची गर्दी ओसंडून वाहत आहे..करवंद गोळा करणे कष्टाची प्रक्रियारखरखत्या उन्हात करवंद गोळा करणे ही अत्यंत कष्टाची प्रक्रिया आहे. हाताला काटे टोचत, डोंगरदऱ्यांतून वाट काढत ही फळे जमा करावी लागतात. एक पाटी करवंदे जमा करण्यासाठी विक्रेत्यांना किमान १५ ते २० झाडांवर फिरावे लागते. तासन् तास घेतलेल्या मेहनतीनंतर हा मेवा बाजारात येतो. त्यामुळे वाढलेले दर हे केवळ बाजारभाव नसून आमच्या श्रमाची किंमत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. या व्यवसायामुळे परिसरातील बेरोजगार युवकांना तात्पुरता रोजगार उपलब्ध झाला आहे.."करवंदांपासून बनणारी चटणी, लोणचे आणि सरबत अतिशय चविष्ट लागतात. विशेषतः कच्च्या करवंदांची चटणी बाजरीच्या भाकरीसोबत उत्कृष्ट लागते. गृहिणींनी या आरोग्यदायी फळाचे पदार्थ एकदा तरी करून पाहावेत."- प्रीती सपकाळ, गृहिणी."करवंदामध्ये व्हिटॅमिन 'सी' मुबलक असल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. हे फळ कफनाशक असून पचन सुधारण्यास मदत करते. रक्तवाढीसाठी आणि उन्हाळ्यात उष्माघातापासून संरक्षणासाठी करवंद खाणे फायदेशीर आहे."- डॉ. श्रद्धा सोनवणे, वैद्यकीय तज्ज्ञ''एक पाटी करवंदे गोळा करण्यासाठी आम्हाला भर उन्हात ४ ते ५ तास रानोमाळ भटकावे लागते. काट्याकुट्यांतून फळे तोडताना अनेकदा जखमी व्हावे लागते. ही मेहनत करूनच आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो."- ज्ञानेश्वर काचोळे, विक्रेता.