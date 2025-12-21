छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Ghati Hospital: घाटीत माणूस मेला, पण उपचार नाही; मेडिसिन बिल्डिंगसमोरच आढळला मृतदेह

Chhatrapati Sambhajinagar Healthcare Negligence: छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयाच्या मेडिसिन बिल्डिंगसमोर उपचाराविना एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. रुग्णसेवा, सुरक्षा आणि देखरेखीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Chh. Sambhajinagar Ghati Hospital

Chh. Sambhajinagar Ghati Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : माणसाला त्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत वाचविण्याचे अतोनात प्रयत्न घाटीत होतात. हे जरी खरे असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून घाटीच्या परिसरात, उपचार ज्या ठिकाणी मिळतो अशा बिल्डिंगच्या बाहेर बेवारस मृतदेह आढळू लागले आहेत. उपचाराविना माणसे मरून पडत आहेत.

Loading content, please wait...
Ghati Hospital
health
Chhatrapati Sambhajinagar
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com