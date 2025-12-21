Chh. Sambhajinagar Ghati Hospital: घाटीत माणूस मेला, पण उपचार नाही; मेडिसिन बिल्डिंगसमोरच आढळला मृतदेह

छत्रपती संभाजीनगर : माणसाला त्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत वाचविण्याचे अतोनात प्रयत्न घाटीत होतात. हे जरी खरे असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून घाटीच्या परिसरात, उपचार ज्या ठिकाणी मिळतो अशा बिल्डिंगच्या बाहेर बेवारस मृतदेह आढळू लागले आहेत. उपचाराविना माणसे मरून पडत आहेत..घाटीतील शेकडो डॉक्टर, प्राध्यापक, नर्स आणि येथील सेवेकऱ्यांच्या कार्याला काळिमा फासणारी ही घटना शनिवारी (ता. २०) दुपारी उघडकीस आली. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित रुग्णाची ओळख अद्याप पटलेली नाही..मृतदेह किती वेळापासून त्या ठिकाणी होता, तसेच तो रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होता की बाहेरून आणण्यात आला, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. शनिवारी (ता. २०) दुपारी दोनच्या सुमारास समता फाउंडेशन मेडिसिन बिल्डिंगसमोर ४० वर्षीय व्यक्ती बेशुद्धावस्थेत आढळून आली..त्या व्यक्तीला डॉ. गोपाल देवहाडे यांनी अपघात विभागात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. घाटी पोलिस चौकीत याबाबत नोंद करण्यात आली आहे. मृतदेहाचा पंचनामा करून तपास सुरू केला असून मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे..Amravati News: मेळघाट पुन्हा मातामृत्यूने हादरले; आठ दिवसांत दोन माता व चार बालकांचा मृत्यू.सेवा सुधारण्याची मागणीदरम्यान, रुग्णालयात खाटांची कमतरता, वाढती गर्दी आणि अपुरी देखरेख यामुळे रुग्णसेवा वाऱ्यावर असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत. याअगोदर घाटी परिसरात रोडवरच एका महिलेची प्रसूती झाली होती, तसेच लिफ्टमध्ये एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. यातच घाटी परिसरात अज्ञात मृतदेह आढळणे ही गंभीर बाब आहे. रुग्णालयातील सुरक्षा व रुग्णसेवा तातडीने सुधारावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.