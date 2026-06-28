Chhatrapati Sambhajinagar: घाटीची वाटचाल कॉर्पोरेटकडे ; १७ वर्षांनंतर ट्रॉमा आयसीयूचा कायापालट; वॉर्ड २९ चे लोकार्पण

छत्रपती संभाजीनगर: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील (घाटी) ट्रॉमा इंटेन्सिव्ह केअर युनिट (टीआयसीयू) आणि वॉर्ड क्रमांक २९ चे नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शनिवारी (ता.२७) पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. १७ वर्षांनंतर या विभागांचा कायापालट झाल्याने गंभीर रुग्णांना अत्याधुनिक आणि कॉर्पोरेट दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. डीपीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या निधीमुळे घाटीमध्ये आरोग्य सुविधांच्या आधुनिकीकरणाला वेग मिळाल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले..या कार्यक्रमाला अभ्यागत समिती अध्यक्ष प्रदीप जयस्वाल, अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, भूलशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. गायत्री तडवळकर, हर्षदा शिरसाट, माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, डॉ. गडप्पा, डॉ. विनोद मुंदडा, अभ्यागत समिती सदस्य राजू अहिरे, सुनील पोळी, डॉ. सोनाली देशपांडे उपस्थित होते.डॉ. सुक्रे यांनी काही महिन्यांत घाटीत झालेल्या बदलांचा आढावा घेताना सांगितले, ‘‘रुग्णालयात कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या धर्तीवर सुविधा विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. अधिष्ठाता, विभागप्रमुख, प्राध्यापक, डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे घाटीचा चेहरामोहरा बदलत असून मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो रुग्णांना त्याचा लाभ होणार आहे..नूतनीकरणामुळे टीआयसीयूमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा, स्वतंत्र डॉक्टर व नर्सिंग स्टेशन, कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशस्त बसण्याची व्यवस्था, उच्च क्षमतेची यूपीएस प्रणाली, फायर एक्झिट, सुधारित प्रकाशयोजना आणि रुग्णसेवेसाठी आवश्यक आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या. नूतनीकरणाच्या काळात रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून हा विभाग तात्पुरता एसएसबी इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आला होता. प्रशासनाने अल्पावधीत सर्व कामे पूर्ण करून विभाग पुन्हा कार्यान्वित केला. वॉर्ड क्रमांक २९ चेही संपूर्ण नूतनीकरण करण्यात आले. स्वच्छ, प्रशस्त आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यामुळे गरीब रुग्णांनाही खासगी रुग्णालयांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण उपचार शासकीय रुग्णालयात मिळणार आहेत.’’.बांधकाम विभागासोबत स्वतंत्र बैठकयावेळी अधिष्ठाता डॉ. सुक्रे यांनी रुग्णालयाच्या पुढील विकासासाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या. रुग्णालयातील प्रलंबित बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घ्यावी, एमडी-एमएस पदव्युत्तर जागा वाढाव्यात, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून घाटीला अधिक आर्थिक मदत मिळवून देणे तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या ७१० कोटी रुपयांच्या सर्जिकल बिल्डिंगचे भूमिपूजन लवकर करण्याची मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.