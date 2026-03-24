Chhatrapati Sambhajinagar: शाळेच्या प्रवेशद्वारावरच दुर्गंधी; घाटनांद्र्यात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; उपाययोजनेची मागणी

घाटनांद्रा: एकीकडे शाळेच्या भिंतीवर 'शिक्षणापासून दूर करू नका' असा उदात्त संदेश दिलेला असताना, प्रत्यक्षात मात्र शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच सांडपाणी पसरले आहे. घाटनांद्रा येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौक परिसरातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर गटारीचे पाणी तुंबल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून, चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..घाटनांद्रा येथील जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळेत शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. स्वच्छ शाळा, सुंदर शाळा असा नारा देत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाकडे आकर्षित करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून गावातील सांडपाणी थेट शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर साचत असल्याने या परिसरात अस्वच्छतेचे वातावरण आहे..याच दूषित पाण्यातून वाट काढत विद्यार्थ्यांना शाळेत यावे लागते. साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती वाढली असून, सर्दी, ताप आणि मलेरियासारख्या आजारांची भीती पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. गावात सध्या भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू आहे..तरीही शाळेसमोरील या गंभीर समस्येकडे ग्रामपंचायत प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष भारत शिंदे, शिवनाथ बावस्कर, नाना मोरे, गोपाल गवरे, युवराज मोरे, संजय सुलताने यांच्यासह पालकांनी हे पाणी तातडीने काढण्याची मागणी केली आहे.."शाळेसमोरील सांडपाण्याची समस्या निदर्शनास आली असून, लवकरच या गटारीचे बांधकाम करून त्यावर ढापे टाकले जातील. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी या समस्येचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यात येईल."- प्रभाकर धुड, ग्रामविकास अधिकारी"सांडपाण्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत येताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. दुर्गंधी आणि डासांमुळे मुले आजारी पडण्याची भीती आहे. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे."- फिरोज सय्यद, मुख्याध्यापक.