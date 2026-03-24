छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: शाळेच्या प्रवेशद्वारावरच दुर्गंधी; घाटनांद्र्यात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; उपाययोजनेची मागणी

Sanitation Crisis Outside the School Entrance: घाटनांद्रा येथील जिल्हा परिषद शाळेसमोर सांडपाणी साचल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
घाटनांद्रा: एकीकडे शाळेच्या भिंतीवर ‘शिक्षणापासून दूर करू नका’ असा उदात्त संदेश दिलेला असताना, प्रत्यक्षात मात्र शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच सांडपाणी पसरले आहे. घाटनांद्रा येथील छत्रपती संभाजी महाराज चौक परिसरातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या प्रवेशद्वारासमोर गटारीचे पाणी तुंबल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून, चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

