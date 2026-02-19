Chh. Sambhajinagar: आठवीतील विद्यार्थीनीनं संपवलं आयुष्य, आई-वडील मजुरीला गेले असताना उचललं टोकाचं पाऊल

घाटनांद्रा : येथील जिल्हा परिषद प्रशालेतील आठवीतील अपूर्वा रमेश चंदनशिवे (वय १४ हिने बुधवारी (ता. १८) दुपारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी अपूर्वा शाळेत गेली नव्हती..आई-वडील कामावर गेले असताना आणि आजोबा घरात झोपलेले असताना ही घटना घडली. दुपारी १२ च्या सुमारास अंगणवाडी मदतनीस असलेल्या तिच्या आजी घरी आल्या असता, त्यांना अपूर्वा स्वयंपाकघरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसली..Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात.तिला तातडीने सिल्लोड उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. तिच्या आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही. तिच्यावर सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..तिच्या पश्चात आई-वडील, भाऊ असा परिवार आहे. दरम्यान, अपूर्वा वर्गातील हुशार विद्यार्थिनी होती, असे तिच्या शिक्षकांनी सांगितले. सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, सहायक पोलिस निरीक्षक लहू घोडे, जमादार अनंत जोशी व ज्ञानदेव ढाकणे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.