Chh. Sambhajinagar: आठवीतील विद्यार्थीनीनं संपवलं आयुष्य, आई-वडील मजुरीला गेले असताना उचललं टोकाचं पाऊल

School Student: घाटनांद्रा येथे आठवीतील विद्यार्थिनीने जीवन संपवले. परिसरात शोककळा पसरली असून सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करत तपास सुरू केला आहे.
घाटनांद्रा : येथील जिल्हा परिषद प्रशालेतील आठवीतील अपूर्वा रमेश चंदनशिवे (वय १४ हिने बुधवारी (ता. १८) दुपारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी अपूर्वा शाळेत गेली नव्हती.

