Grishneshwar Temple Closure : पर्यटन हंगामात घृष्णेश्वर मंदिर बंद नको; प्रशासनाच्या प्रस्तावास ग्रामस्थ, व्यावसायिकांचा तीव्र विरोध

खुलताबाद, : बारावे ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर मंदिरातील विकासकामांसाठी आगामी २० ऑक्टोबरपासून मंदिर सुमारे सहा महिन्यांसाठी भाविकांना दर्शनासाठी बंद ठेवण्याची माहिती प्रशासनाने दिल्याने वेरूळ येथील ग्रामस्थ व व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ऐन पर्यटन हंगामात मंदिर बंद राहिल्यास हॉटेल, लॉजिंग व लहान व्यावसायिकांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.घृष्णेश्वर विकास आराखडा, भाविकांची वाहतूक व्यवस्था आणि प्रस्तावित भुयारी मार्गाच्या नियोजनाबाबत बुधवारी अशोका रिसॉर्ट येथे आढावा बैठक पार पडली. उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी अपराजिता अग्निहोत्री, तहसीलदार संतोष गुट्टे यांच्यासह देवस्थानचे विश्वस्त, ग्रामस्थ व व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच बैठकीस देवस्थानचे अध्यक्ष कुणाल दांडगे, विश्वस्त मिलिंद शेवाळे, माजी सरपंच प्रकाश पाटील, व्यावसायिक गोपाळकृष्ण गिरी, मकरंद आपटे, शेख समयोदीन, रमेश माळी, ॲड. शेख, विजय राठोड, विजय भालेराव आदी उपस्थित होते.कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीला फटकाआगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा आणि दिवाळीच्या पर्यटन हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर वेरूळमधील व्यावसायिकांनी बँकांकडून कर्जे काढून हॉटेल, दुकानांचे नूतनीकरण व विस्तार केला आहे. अशा ऐन हंगामात मंदिर आणि लगतचा रस्ता बंद ठेवल्यास व्यावसायिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान होईल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. रस्ता बंद झाल्यास वेरूळ-खुलताबाद मार्गावरील स्थानिक नागरिकांचीही मोठी गैरसोय होणार असल्याने प्रशासनाने पर्यायी मार्गाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली..टप्प्याटप्प्याने कामे करावीतबैठकीदरम्यान मंदिर पूर्ण बंद ठेवण्याच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले. प्रशासनाकडून विरोध करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा कथित इशारा दिल्याचा आरोप व्यावसायिकांनी केला. या भूमिकेचा निषेध करत काही व्यावसायिकांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. ‘आमचा विकासकामांना विरोध नाही; मात्र मंदिर सहा महिने पूर्ण बंद ठेवणे हा पर्याय असू शकत नाही. प्रशासनाने सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन टप्प्याटप्प्याने कामे करावीत आणि पर्यायी दर्शनव्यवस्था सुरू ठेवावी’, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते सतीश लोखंडे यांच्यासह उपस्थितांनी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.