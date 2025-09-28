छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Flood: अतिवृष्टीचा कहर! गिरजा नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली; फुलंब्रीत शेतजमिनी पूल पाण्याखाली

Girja River: फुलंब्री तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे गिरजा नदीने धोकादायक पातळी ओलांडली असून परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना नदीकाठपासून दूर राहण्याचे व सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे गिरजा नदीने मोठी उंची गाठली असून, नदीने धोकादायक पातळी ओलांडल्याची माहिती समोर आली आहे.

