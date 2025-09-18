Engineering Admission: अभियांत्रिकी प्रवेशात मुलींचा टक्का वाढला; विद्यार्थी प्रवेशाचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी घटले

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बीई, बीटेक पदवी अभ्यासक्रमांच्या २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सोमवारी (ता. १५) पूर्ण झाली. यावर्षी राज्यात २२ हजार ७१३ जागांची वाढ झाली. प्रवेशाचा आकडा तुलनेने वाढला असून टक्का मात्र अर्ध्याने घसरला. प्रवेशात विद्यार्थिनींची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढून ३७.३० टक्के झाली. तर, विद्यार्थ्यांची संख्या दोन टक्क्यांनी घटून ६२.७० टक्के झाली..राज्यात २ लाख २ हजार ८८३ जागांपैकी तब्बल १ लाख ६६ हजार ७४६ (८२.१९) विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले. यातील १ लाख ३० हजार ४०८ जागांवर कॅप राउंडमधून, केंद्रीय प्रवेश फेरीत २३ हजार ४६, तर १२ हजार ८६५ विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश घेतले. पुणे, मुंबई व नाशिक शहरांत सर्वाधिक प्रवेश झाले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह इतर विभागांतही प्रवेशाचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) प्रवेशाचा टक्काही घसरला आहे. असे सीईटी सेलकडून सांगण्यात आले..इंजिनीअरिंगच्या तब्बल ३६ हजार जागा रिक्त.शाखा ः प्रवेशित विद्यार्थीसंगणक अभियांत्रिकी २७,९९५ (८६.८१ टक्के)यांत्रिकी अभियांत्रिकी १७,११५ (७१.७३ टक्के)इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार अभियांत्रिकी १७,८७८ (८२.१६ टक्के)संगणक विज्ञान व अभियांत्रिकी १७,६५० (८८.७१ टक्के)स्थापत्य अभियांत्रिकी १२,४१५ (७१.०३ टक्के)माहिती तंत्रज्ञान १५,१७८ (८७.५० टक्के)विद्युत अभियांत्रिकी ९,९१० (७२.५६ टक्के)कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डेटा सायन्स ८,९३५ (८८.१६ टक्के)संगणक विज्ञान व अभियांत्रिकी ५,४६० (९४.३७ टक्के)कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंग ३,७०८ (८३.१९ टक्के)संगणक विज्ञान व माहितीशास्त्र ३,२८५ (९१.१०टक्के).पारंपरिक अन् नव्या शाखांकडे कलसिव्हिल इंजिनिअरिंग (७१.०३ टक्के), मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग (७१.७३ टक्के) आदी पारंपरिक विषयांच्या प्रवेशासोबत बायोटेक्नालॉजी, फूड टेक्नॉलॉजी आदी शाखांचाही टक्का वाढला आहे. याशिवाय नव्याने सुरू झालेल्या रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सायबर सिक्युरिटी, इंडस्ट्रियल आयओटी, डेटा सायन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर, वस्त्रशास्त्र (टेक्सटाइल), मॅन्युफॅक्चरिंग अशा नव्या शाखांमध्ये ९० ते ९८ टक्क्यांपर्यंत प्रवेश झाले..यंदा अभियांत्रिकेच्या प्रवेशाकडे कल.विभागनिहाय प्रवेशाची आकडेवारीविभाग मुलांचे प्रवेश मुलींचे प्रवेश एकूण जागा एकूण प्रवेशअमरावती ५,०५२ ४,१०५ १०,४७० ९,१५७छ. संभाजीनगर ७,१६४ ४,१३५ १७,२२९ ११,२९९मुंबई २१,९१७ १०,०१३ ३९,३६३ ३१,९३०नागपूर १२,१४६ ८,८४० २३,५६५ २०,९८७नाशिक १४,२०० ८,९२२ २९,३७८ २३,१२२पुणे ४४,०७१ २६,१८० ८२,८७८ ७०,२५१एकूण १,०४,५५० ६२,१९५ २,०२,८८३ १,६६,७४६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.