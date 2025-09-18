छत्रपती संभाजीनगर

Engineering Admission: अभियांत्रिकी प्रवेशात मुलींचा टक्का वाढला; विद्यार्थी प्रवेशाचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी घटले

Education News: महाराष्ट्रातील बीई, बीटेक अभ्यासक्रमांच्या २०२५-२६ प्रवेश प्रक्रियेत १.६६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. यंदा २२,७१३ नवीन जागांची वाढ झाली असून मुलींचे प्रमाण वाढले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बीई, बीटेक पदवी अभ्यासक्रमांच्या २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सोमवारी (ता. १५) पूर्ण झाली. यावर्षी राज्यात २२ हजार ७१३ जागांची वाढ झाली. प्रवेशाचा आकडा तुलनेने वाढला असून टक्का मात्र अर्ध्याने घसरला. प्रवेशात विद्यार्थिनींची संख्या दोन टक्क्यांनी वाढून ३७.३० टक्के झाली. तर, विद्यार्थ्यांची संख्या दोन टक्क्यांनी घटून ६२.७० टक्के झाली.

