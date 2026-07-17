Chhatrapati Sambhajinagar: गोपाळपूर गाव सुधारलं; समस्या कायम; अंतर्गत रस्ते ४० टक्के अपूर्ण, जल जीवनचा जलकुंभ रखडला, कचरा संकलनही होईना

गोपाळपूर: शहरापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले गोपाळपूर गाव. गाव अलीकडे बरंच सुधारले, जुन्या मातीच्या वाड्यांच्या जागी आता बंगले आणि सिमेंटची घरे उभी राहिली. गावात ड्रेनेजलाइन आली, सेप्टिक टँकही बांधले. सिमेंट रस्त्यांची काही कामे झाली. मात्र, आज गावाच्या वेशीवरचा रस्ता उखडलेला आहे, त्यात जागोजागी मोठाले खड्डेही पडलेत. काही अंतर्गत रस्ते अजूनही कच्चे असून, काही ठिकाणी अलीकडे केलेले सिमेंटचे रस्तेही उखडू लागलेत. विशेष म्हणजे, महापालिकेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प जवळ असतानाही या गावात कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. .पूर्वी अगदी एखाद्या वाडी-वस्तीसारख्या असलेल्या गोपाळपूर गावाचा आता सावंगी बायपास जवळून गेल्याने आता पसरू लागले आहे. आज या गावाची लोकसंख्या दोन हजारांपेक्षा अधिक आहे. गोपाळपूर-सहजतपूर या ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत येथे सुमारे १,३०० मतदार आहेत. पिसादेवीला खेटूनच असलेले गोपाळपूर या गावालगतही आता बायपासवर टाऊनशिप उभी राहू लागली आहे. त्यामुळे जमिनीचाही भाव वाढलाय. मात्र, आता वाढते विस्तारीकरण आणि लोकसंख्येमुळे गावात विविध समस्या निर्माण होत आहेत. काही वर्षांपूर्वी केलेले काही सिमेंटचे रस्ते उखडून त्यांची दुरवस्था होत आहे. नव्याने विकसित झालेल्या भागासह गावातील काही अंतर्गत रस्त्यांची कामे अजून बाकी आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात या कच्च्या रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य असते. त्यामुळे अंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यासाठी निधीची गरज आहे..Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त.व्यायामशाळेला मंजुरी मिळाली, मात्र निधीअभावी ती सुरू झालेली नाही. आधी सिडकोच्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात १५ वर्षे २८ गावांचा विकास थांबला, महानगर विकास प्राधिकरणाकडे सातारा-देवळाई वगळता २६ गावांची जबाबदारी देण्यात आली असून, त्यात गोपाळपूरचाही समावेश आहे. या गावांचा कोट्यवधींचा महसूल प्राधिकरणाकडे पडून आहे. यातून प्राधिकरणाने पायाभूत सुविधांचा विकास करावा, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी ‘सकाळ’कडे केली..जवळच कचरा डेपो, पण गावात कचराग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावात कचरा संकलन केले जात नाही. संकलनासाठी वाहन घेऊन ठेवले; मात्र चालकच नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे गावाच्या कडेला जागा मिळेल तिथे कचरा टाकला जातो. त्यामुळे जागोजागी कचऱ्यांचे ढीग साचलेत. बायपासलगत नवीन दुकाने, हाॅटेल्स, बीअर-बार, टपऱ्या वाढल्याने कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्राधिकरणाने जबाबदारी घेतलेलीच आहे तर किमान सर्व गावांतील कचरा संकलन करून प्रक्रिया केंद्रात नेऊन टाकावे, अशी मागणी केली..Hingoli: कळमनुरीमध्ये गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू, चार गंभीर; दोन गटांत वाद, नगरसेवकासह १६ जणांवर गुन्हा.जल जीवनच्या वाहिन्या, जलकुंभाचे काम व्हावेगोपाळपूर गावात सध्या चौथ्या दिवशी नळांना पाणी येते. जुनी सार्वजनिक विहिर आणि जलकुंभाद्वारे येथे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, वाढता विस्तार आणि लोकसंख्येमुळे ही जुनी योजना अपुरी पडत आहे. जल जीवनअंतर्गत गावालगत नवीन वाहिनी टाकण्यात आली आहे. मात्र, नवीन जलकुंभासाठी जागेचा प्रश्न आहे. अद्याप जागा निश्चित न झाल्याने व निधीअभावी जलकुंभाचे काम रखडले असल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. नुकतेच तांत्रिक बिघाडामुळे पंधरा दिवस नळांना पाणी आले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.