Chhatrapati Sambhajinagar: जिल्ह्यातील ६३८ ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सोडतीची तारीख ठरली; असा आहे कार्यक्रम?

छत्रपती संभाजनगर: मागील काही दिवसांपासून आजवर मुदत संपलेल्या आणि २०२६ या वर्षात मुदत संपणाऱ्या तसेच नवनिर्मित ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे निवडणुका प्रलंबित होत्या. आता जिल्ह्यातील ६३८ ग्रामपंचायतींचे प्रभाग आरक्षण सोडत १२ जून रोजी होणार आहे..महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव एकूण जागांच्या २७ टक्क्यापर्यंतच्या जागा या नागरिकांच्यामागासवर्ग प्रवर्गासाठी (ओबीसी) राखून ठेवाव्या लागणार आहेत. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी) यांचे एकत्रित एकूण आरक्षण ग्रामपंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील आणि त्याची सोडत चक्रानुक्रमे फिरवली जाईल..जिल्हाधिकारी जी.सी. गौडा यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत. आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकांवरील निर्णय आणि बांठिया आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (ओबीसी) नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे..पाच ग्रा.पं.मध्ये पुन्हा आरक्षण सोडतकन्नड तालुक्यातील रामनगर, विटा व पळसखेडा- खापरखेडा या तीन ग्रामपंचायतीची २०२४ मध्ये तर गंगापूर तालुक्यातील इटावा आणि घाणेगाव या दोन ग्रामपंचायतीची मुदत २०२५ मध्ये संपली होती. या ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणाची यापूर्वी प्रसिद्ध केलेली अंतिम अधिसुचना राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता सर्व पाचही ग्रामपंचायतींसाठी आता नवीन नियमांनुसार पुन्हा आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे..असा आहे कार्यक्रमआरक्षणाची सोडत काढण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची सूचना - आठ जूनलाविशेष ग्रामसभा बोलवून आरक्षण सोडत काढणे- १२ जूनप्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचेला (नमुना ब) जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणे- १७ जूनप्रभागनिहाय आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध करणे - १९ जूननागरिकांना आरक्षणावरहरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी - १९ जून ते २५ जूनउपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अभिप्राय देणे - तीन जुलैजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायानुसार अंतिम अधिसूचनेस (नमुना अ) मान्यता देणे - आठ जुलैजिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग आरक्षणाला व्यापक प्रसिद्धी देणे- १० जुलै.