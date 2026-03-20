छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घरखरेदीचा उत्साह; २५० गृहप्रवेशासह बाजारात तेजी

Surge in Affordable Housing Demand: गुढीपाडवा निमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परवडणाऱ्या घरांना मोठी मागणी दिसून आली असून २५० पेक्षा अधिक घरांचे बुकिंग झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधत २५० हून आधी फ्लॅट-घरांचे बुकिंग झाले. तर, साधारण तितक्याच नव्या घरांत कुटुंबांनी गृहप्रवेश केला. यंदा वन बीएचके आणि २ बीएचके या परवडणाऱ्या श्रेणीतील घरांना अधिक मागणी दिसून आली. तीन हजार दुचाकी, ६५० कारची तडाखेबाज विक्री करीत वाहन बाजाराने ८० कोटींची उलाढाल नोंदवली.

क्रेडाईचे अध्यक्ष संग्राम पाटारे यांनी सांगितले, की १५ लाख रुपयांच्या आसपास १ बीएचके आणि ३० ते ७० लाखांमध्ये २ बीएचके फ्लॅट्स घेणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. यंदा डीएमआयसीमुळे पैठण रोडवर बिडकीनपर्यंत, बीड बायपास, शेंद्रा या भागांतील मालमत्तांना सर्वाधिक मागणी होती.

