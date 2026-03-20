Chhatrapati Sambhajinagar: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर घरखरेदीचा उत्साह; २५० गृहप्रवेशासह बाजारात तेजी

छत्रपती संभाजीनगर: गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधत २५० हून आधी फ्लॅट-घरांचे बुकिंग झाले. तर, साधारण तितक्याच नव्या घरांत कुटुंबांनी गृहप्रवेश केला. यंदा वन बीएचके आणि २ बीएचके या परवडणाऱ्या श्रेणीतील घरांना अधिक मागणी दिसून आली. तीन हजार दुचाकी, ६५० कारची तडाखेबाज विक्री करीत वाहन बाजाराने ८० कोटींची उलाढाल नोंदवली. क्रेडाईचे अध्यक्ष संग्राम पाटारे यांनी सांगितले, की १५ लाख रुपयांच्या आसपास १ बीएचके आणि ३० ते ७० लाखांमध्ये २ बीएचके फ्लॅट्स घेणाऱ्यांची संख्या अधिक होती. यंदा डीएमआयसीमुळे पैठण रोडवर बिडकीनपर्यंत, बीड बायपास, शेंद्रा या भागांतील मालमत्तांना सर्वाधिक मागणी होती. .८० कोटींच्या वाहनांची विक्रीदिवसभरात ८० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. ६५० कारची विक्री झाली. ३ हजार दुचाकी विकल्या. दुचाकी विक्रीची उलाढाल ३० कोटींच्या घरात असल्याचे ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील तज्ज्ञ विकास वाळवेकर यांनी सांगितले.केंद्र सरकारकडून वाहनांवरील जीएसटी १० टक्के कमी करण्यात आल्याने वाहनांच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळे खरेदीसाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे अरिहंत ऑटोचे विनोद दीक्षित, राज ऑटोचे महेश राजपूत यांनी सांगितले. शहरातील पगारिया ऑटो, राज ऑटो, अरिहंत ऑटो, महेश ऑटो, मारुती-सुझुकी ऑटोसह विविध शोरूममध्ये दिवसभर गर्दी होती. .ई-वाहन खरेदीत १० टक्के वाढ यंदा इलेक्ट्रिक कार व दुचाकी खरेदीत १० टक्के वाढ झाल्याचे ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील तज्ज्ञ विकास वाळवेकर यांनी सांगितले. पेट्रोल, डिझेल व सीएनजीचे वाढते भाव आणि त्यातच अमेरिका, इस्राईल व इराणच्या युद्धामुळे लोकांचा कल इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढला असावा, असा अंदाज राज ऑटोचे महेश राजपूत यांनी वर्तवला. शहर व जिल्ह्यातील विविध शोरूमवरून १०० ईव्ही कार व ३५० दुचाकी विक्री झाल्याचे वाळवेकर यांनी सांगितले. .सराफा बाजारात उत्साह मागील काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण होत आहे. तसेच, सोन्या चांदीच्या विविध दालनांनी खास गुढी पाडव्याच्या ऑफर्सही दिल्या होत्या. त्यामुळे आज या दालनांमध्ये ग्राहकांनी गर्दी केली. सकाळपासून रात्रीपर्यंत शहरात सुमारे २० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले. .इलेक्ट्रॉनिक बाजारात पाच कोटींची उलाढालनागरिकांनी एसी, कूलर, फ्रीज तसेच टीव्ही खरेदीसाठीही दुकानांवर गर्दी केली होती. इलेक्ट्रॅनिक्स क्षेत्रात सुमारे पाच कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. दिवसभरात साडेतीन कोटी रुपयांची एसी, कूलर आणि फ्रीजची विक्री झाली. टीव्ही विक्रीत जवळपास दीड कोटीची उलाढाल झाली, अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष संजय सांघवी यांनी दिली. गुलमंडी, औरंगपुरा, निराला बाजार येथील दुकानांवर खरेदीसाठी गर्दी दिसून आली. टी.व्ही. सेंटर येथेही काही प्रमाणात गर्दी होती.