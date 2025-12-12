छत्रपती संभाजीनगर

Mount Kilimanjaro Trekking: मराठवाड्यातील १६ वर्षीय हरकिरत सिंगने किलिमंजारो सर करत रचला ऐतिहासिक पराक्रम

Marathwada’s Youngest Kilimanjaro Summiteer: मराठवाड्यातील १६ वर्षीय हरकिरत सिंगने तब्बल ५,८९५ मीटर उंचीवरील किलिमंजारो सर करून ऐतिहासिक पराक्रम गाजवला असून त्याच्या जिद्दीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Mount Kilimanjaro Trekking

Mount Kilimanjaro Trekking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील १६ वर्षांच्या हरकिरत सिंगने आफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो शिखर सर केले.

Loading content, please wait...
student
Weather
motivational story
Mountain
Kilimanjaro
Success story
Trekking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com