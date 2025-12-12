Mount Kilimanjaro Trekking: मराठवाड्यातील १६ वर्षीय हरकिरत सिंगने किलिमंजारो सर करत रचला ऐतिहासिक पराक्रम

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील १६ वर्षांच्या हरकिरत सिंगने आफ्रिकेतील जगप्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो शिखर सर केले..तब्बल पाच हजार ८९५ मीटर (१९,३४१ फूट) उंचीवर स्थित असलेल्या या जगातील सर्वात उंच फ्री-स्टँडिंग पर्वतावर चढाई करताना हरकिरतने दाखविलेली जिद्द, तयारी आणि साहस कौतुकास्पद ठरले..त्यामुळे तो मराठवाड्यातील अशा मोहिमेवर पोचणारा सर्वांत तरुण गिर्यारोहक ठरला आहे. ‘द दून स्कूल, देहरादून’ येथील आठ सहाध्यायी आणि दोन शिक्षकांसह हरकिरतने ही कठीण मोहीम पूर्ण केली..मार्गातील उंच चढ, कडाक्याची थंडी, सततची बर्फवृष्टी, झपाट्याने कमी होणारा प्राणवायू आणि शारीरिक थकवा अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत त्याने शेवटपर्यंत स्वतःला सिद्ध केले. मोहिमेचा प्रत्येक टप्पा हा जिवाची शर्थ आणि आत्मविश्वासाची परीक्षा होती..Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले ‘क्लास वन’अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास.मात्र, हरकिरतने शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि सहकाऱ्यांसह यशस्वी चढाई केली. या यशाबद्दल कुटुंबीयांसह संदीप पारलीन सिंग यांनी अभिमान व्यक्त केला. हरकिरतने लहान वयात मिळविलेली ऐतिहासिक किमया त्याच्या धैर्याची साक्ष देणारी नसून मराठवाड्यातील अनेक तरुणांना प्रेरणादायी ठरणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.