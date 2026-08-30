छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Plotting in Harsul: बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये आमदार निधीतून रस्ते! ; हर्सूलमधील प्रकार; महापालिकेचा कारवाईचा धडाका सुरू

Illegal Plotting Demolished in Harsul: छत्रपती संभाजीनगरातील हर्सूल परिसरात सुमारे २८ एकरवरील ९४० बेकायदा प्लॉटिंगवर महापालिकेने जेसीबी कारवाई केली.
Illegal Plotting in Harsul

Illegal Plotting in Harsul

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: शहर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा प्लॉटिंगवर महापालिकेतर्फे जेसीबी फिरविण्याची कारवाई सुरूच असून, शनिवारी (ता. २६) हर्सूल परिसरातील गट नंबर २३४ व गट नंबर २४७, २४९ मध्ये सुमारे २८ एकरवरील ९४० प्लॉट निष्कासित करण्यात आले. याठिकाणी चक्क आमदार निधीतून रस्ते तयार करून देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. बेकायदा प्लॉटिंगसाठी मुखत्यारनामा लिहून देणाऱ्या जब्बार खाँ महेबूब खाँ पठाण व गौसखाँ मेहमूद खाँ मेवाती यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

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