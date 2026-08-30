Illegal Plotting in Harsul: बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये आमदार निधीतून रस्ते! ; हर्सूलमधील प्रकार; महापालिकेचा कारवाईचा धडाका सुरू

छत्रपती संभाजीनगर: शहर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा प्लॉटिंगवर महापालिकेतर्फे जेसीबी फिरविण्याची कारवाई सुरूच असून, शनिवारी (ता. २६) हर्सूल परिसरातील गट नंबर २३४ व गट नंबर २४७, २४९ मध्ये सुमारे २८ एकरवरील ९४० प्लॉट निष्कासित करण्यात आले. याठिकाणी चक्क आमदार निधीतून रस्ते तयार करून देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. बेकायदा प्लॉटिंगसाठी मुखत्यारनामा लिहून देणाऱ्या जब्बार खाँ महेबूब खाँ पठाण व गौसखाँ मेहमूद खाँ मेवाती यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..महापालिकेतर्फे गुंठेवारीसाठी अंतिम मुदत देऊन शहर परिसरातील बेकायदा बांधकामांचा विषय संपविण्याची तयारी सुरू असताना दुसरीकडे भूखंड माफियामार्फत अनधिकृत प्लॉटिंग टाकली जात आहे आणि नव्याने बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरू आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने आक्रमक मोहीम सुरू केली असून, आत्तापर्यंत देवळाई, पडेगाव, मिटमिटा आणि भावसिंगपुरा भागात धडक कारवाई केल्यानंतर शनिवारी (ता. २९) प्रशासनाने हर्सूल-अंबरहिल परिसरातील गट नंबर २४७, २४९ मधील मुबारक पार्क नावाने सुमारे ५.८ एकर जागेवर करण्यात आलेल्या अनधिकृत प्लॉटिंगवर जेसीबी चालवला..Chhatrapati Sambhajinagar BPCL Gas Project: ‘बीपीसीएल’चा गॅस प्रकल्प!; शहरात दररोज २०० टन ओल्या कचऱ्यावर होणार प्रक्रिया जागानिश्चितीनंतर कामाला गती, कचरामुक्तीसाठी फायदा.विशेष म्हणजे, याठिकाणी थेट आमदार निधीतून बेकायदा प्लॉटिंगसाठी रस्ते तयार करून देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. हे रस्ते महापालिकेने जेसीबीच्या माध्यमातून उखडून काढले. ही प्लॉटिंग गौसखाँ महमूद खान मेवाती व इतरांनी केली होती. त्यानंतर हिमायतबाग पाठीमागील गट नंबर २३४ मध्ये २२ एकरवर कारवाई करण्यात आली. ही जमीन पूर्णपणे ग्रीन आहे. असे असताना त्यावर जब्बार खान महमूद खान याच्यामार्फत विविध आकारांचे प्लॉट टाकून विक्री केले जात होते..दोन्ही ठिकाणी मिळून सुमारे २८ एकरवरील बेकायदा प्लॉटिंग निष्कासित करण्यात आली. प्लॉटची संख्या सुमारे ९४० एवढी होती. अतिक्रमण विभागाचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी सहायक आयुक्त संजय सुरडकर, इमारत निरीक्षक मुकेश खडसे, रवींद्र देसाई यांच्यासह नागरी मित्र पथक आणि अतिक्रमण विरोधी पथकाने जेसीबीच्या साह्याने ले-आऊटचे केलेले सीमांकन आणि अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट केली. सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या या भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...तीन दिवसांत सर्व्हे, सात दिवसांत हातोडाबेकायदा प्लॉटिंग संदर्भात आयुक्त अमोल येडगे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. भूमाफियांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक सुरू असताना त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कृती गंभीर असल्याचे ताशेरे आयुक्तांनी ओढले. शहरातील अनधिकृत प्लॉटिंगचा ३ दिवसांत सर्व्हे करून ७ दिवसांत त्यावर हातोडा चालवण्याची मुदत दिली आहे. या मोहिमेनंतरही शहरात कुठेही अनधिकृत प्लॉटिंग सुरू असल्याचे आढळल्यास, संबंधित वॉर्डचे पदनिर्देशित अधिकारी आणि इमारत निरीक्षक यांना थेट जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावरच कठोर कारवाई केली जाईल, असा दम आयुक्तांनी दिला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.