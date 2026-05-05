Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्याच्या मध्यभागी ‘मृत्यूचे खांब’; हर्सूल-जटवाडा मार्गावर वाहनचालकांच्या जिवाशी खेळ

छत्रपती संभाजीनगर: हर्सूल कारागृह ते जटवाडा या चारपदरी सिमेंट रस्त्याचे काम वर्षभरापासून सुरू असले तरी नियोजनशून्य कारभारामुळे हा मार्ग आता थेट 'धोक्याचा सापळा' ठरत आहे. रस्त्याचे काम अर्ध्यावर आले असतानाही न्यू होनाजीनगरजवळ मध्यभागी उभे असलेले विजेचे खांब हटवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे..आधीच संथ गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात रस्त्याच्या मधोमध उभे असलेले खांब वाहतुकीसाठी गंभीर अडथळा ठरत आहेत. अरुंद मार्ग, वळणे आणि अचानक समोर येणारे खांब यामुळे अपघाताचा धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे.तरीही संबंधित यंत्रणा नागरिकांच्या मागणीला दाद देत नसल्याने समाजमाध्यमांवर रोष व्यक्त केला जात आहे. एखाद्याचा जीव गेल्यावरच महापालिकेला जाग येणार का, असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत. काही ठिकाणी वाहनधारकांना अचानक ब्रेक लावावा लागतो, त्यामुळे मागील वाहनांची धडक होण्याचा धोका वाढला आहे. अपघाताची वाट पाहण्याऐवजी तातडीने खांब हटवून रस्ता सुरक्षित करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे..निधी उपलब्ध, काम कधी?शहरातील आठ प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा ठरणारे विजेचे खांब अनेक वर्षांपासून मध्यभागीच उभे आहेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण पूर्ण होऊनही हे खांब न हटवल्याने 'काम झाले, पण अडथळा कायम' अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. खांब स्थलांतरासाठी निधी उपलब्ध झाला असून महावितरणकडून अंदाजपत्रकही मंजूर झाले आहे; मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे खांब हटल्यास त्यांच्या आड असलेली अतिक्रमणेही उघडकीस येणार असून वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.."शहरातील रस्त्यावर आलेले विजेचे खांब हटवण्यासाठी महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यातून आठ रस्त्यांवरील वाहतुकीला अडथळा ठरणारे खांब हटवण्यात येणार आहेत. ही निविदा मंजूर झाली असून, जटवाडा रोडवरील खांब हटवण्याचे काम प्राधान्याने करणार आहोत."-संजय कोंबडे, शहर अभियंता, महापालिका.महापालिका हटवणार खांब : महावितरणमहावितरण झोन एकचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता राजेंद्र राठोड म्हणाले, की विजेच्या खांबांचे स्थलांतर करण्यासाठी महापालिकेने अंदाजपत्रक मंजूर करून घेतले आहे आणि तेच हे काम करणार आहेत. खांब कधी हलवले जातील, याबाबत आम्ही काही सांगू शकत नाही. याबद्दल तेच सांगू शकतील.