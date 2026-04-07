Chhatraati Sambhajinagar: हर्सूल तलावातील पोहण्याचा मोह तरुणांसाठी मृत्यूचा सापळा; अचानक खोली आणि गाळीमुळे तलावात पोहणे घातक ठरत आहे

छत्रपती संभाजीनगर: ऐतिहासिक हर्सूल तलाव शहराच्या मुख्य आकर्षण केंद्रांपैकी एक आहे. जटवाडा डोंगररांगांमधील निसर्गसौंदर्य आणि स्मृती वनामुळे येथे पर्यटकांची बाराही महिने गर्दी असते. मात्र, याच निसर्गरम्य वातावरणात चार तरुणांचा बुडून झालेला मृत्यू अवघ्या शहरातील चिंतेचा विषय ठरला आहे. .पाण्याबद्दलची अपुरी माहिती, अतिआत्मविश्वास आणि बेफिकीर वृत्ती यांमुळे हर्सूल तलाव सध्या मृत्यूचा सापळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. हर्सूल तलाव नेहमी गजबजलेला असतो. परिसरातील लोकवस्तीही वाढत आहे. सुटीच्या दिवशी, शाळा सुटल्यानंतर अथवा दिवसाही तलावात पोहण्यासाठी तरुणाई, शाळकरी मुलांची गर्दी दिसते.तलावाच्या काठाजवळ अवघ्या काही फुटांवर असलेले पाणी अचानक २० ते ३० फूट खोल खोल होत जाते. या अनपेक्षित खोलीचा अंदाज न आल्याने अनेक तरुण आपला जीव गमावत आहेत..पोहणे ही शास्त्रशुद्ध कलाचपाण्यात बुडण्यासाठी अथांग सागरच लागतो असे नाही, तर नाका-तोंडावर आलेले एक इंच पाणीही जीव घेण्यासाठी पुरेसे असते. किशोरवयीन मुलांमध्ये भीतीचा अभाव आणि 'मला सर्व येते' ही भावना सर्वांत घातक आहे. पोहणे ही कला आहे, ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीनेच शिकली पाहिजे. हर्सूल तलावासारख्या ठिकाणी जिथे गाळ आणि झाडेझुडपे आहेत, तिथे थर्माकोलच्या साहाय्याने किंवा मित्रांच्या आग्रहाखातर पाण्यात उतरणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे मत जलतरण प्रशिक्षक राजेश भोसले यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले..काय काळजी घ्यावी?'मला पोहता येते' हा गैरसमज टाळा, स्विमिंग पूलमध्ये पोहणे आणि नैसर्गिक जलस्रोतात (तलाव, नदी, विहीर) पोहणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. दुसऱ्याला बघून पोहणे सोपे वाटते, पण पाण्याचा दाब आणि खोलीचा अंदाज घेणे कठीण असते.हर्सूल तलावातील गाळ अनेकदा काढल्यामुळे काही ठिकाणी खोल खड्डे तयार झाले आहेत. इथे दोन फूट पाणी, तर लगेच पुढच्या भागात तब्बल २० फूट आहे. याचा अंदाज अनेकदा येत नाही. तलावाच्या तळाशी असलेली झाडेझुडपे, वेली आणि काटेरी जाळ्यात पाय अडकल्यास मृत्यूला कारणीभूत ठरतात.मित्रांमध्ये प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी किंवा धाडस दाखवण्यासाठी पाण्यात उतरणे टाळणे आवश्यक आहे. कोणत्याही नवीन ठिकाणी पाण्याखालील जमिनीची रचना माहीत नसल्यास तिथे उतरण्याचे धाडस करू नये. थर्माकोल, टायरच्या ट्यूब किंवा रिकाम्या बाटल्यांच्या साहाय्याने खोल पाण्यात जाणे अत्यंत धोकादायक आहे..पालकांना आवाहनपालकांनी आपल्या मुलांना पाण्यापासून असणाऱ्या धोक्यांची जाणीव करून द्यावी. 'पोहता येत नाही' हे मान्य करण्यात कसलाही कमीपणा नसून, ते सुरक्षिततेचे पहिले पाऊल आहे. आयुष्यभरात अनेक वेळा पाण्याशी संपर्क येणार आहे. पाण्यापासून मनुष्याला वेगळे होता येत नाही, म्हणूनच पालकांनी प्रत्येक पाल्याला जलतरण प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मुलांना पोहण्यात तरबेज करून घेतले तर आयुष्यात जेव्हा केव्हा असे धोके येतील त्यावेळी मुले सहज पाण्यातून बाहेर येण्याचे किंवा इतरांना वाचवण्याचे दिव्य पार करतील..'श्यामची आई' जलतरण साक्षरता अभियान'अरे श्याम, पाण्यात पडल्याशिवाय पोहायला कसं येणार? संकटात उडी घेतल्याशिवाय संकट कसं पार होणार? जगाच्या या संकटाच्या समुद्रात पोहायला तुला आताच शिकलं पाहिजे...' साने गुरुजींच्या 'श्यामची आई' पुस्तकातील हा प्रेरणादायी विचार आता घराघरांत पोचवण्यासाठी जलतरण प्रशिक्षक राजेश पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. ते सध्या जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना जलतरणाचे धडे देत आहेत. पाण्याचा मोह नको, तर त्याला समजून घेत पोहण्याची कला शिकून घेणे काळाची गरज असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे.