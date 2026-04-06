Chhatrapati Sambhajinagar: हर्सूल तलावामध्येचार युवकांचा मृत्यू ; दोन मित्रांसह तिघे बुडाले, तर एकाने मारली उडी

छत्रपती संभाजीनगर: येथील हर्सूल तलावामध्ये चार युवकांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. पाच) दुपारी घडली. यात दोन मित्रांसह त्यांना वाचवायला गेलेल्याचा पाण्यात बुडून, तर या घटनेनंतर काही वेळेत एका तरुणाने तलावात उडी घेऊन आत्महत्या केली..अफ्फान खान इस्माईल खान (वय १६), मैशिद ऊर्फ आदिल मोहसीन शेख (१४, रा. दोघेही भवानीनगर, जुना मोंढा, निजामगंज) असे बुडून मृत्यू झालेल्या मित्रांची नावे आहेत. तिसऱ्या युवकाची ओळख पटलेली नव्हती. नातेवाइकांच्या माहितीनुसार, अफ्फान याच्या वडिलांनी त्याला घराजवळ असलेल्या रेंगटीपुरा परिसरातील गॅरेजमध्ये दुचाकी सर्व्हिसिंगसाठी घेऊन जायला सांगितले..त्यासार अफ्फान दुचाकी घेऊन निघाला. घराशेजारी राहणाऱ्या मैशिद याने आपण मित्राकडे जात चालल्याचे सांगत तोही घराबाहेर पडला. त्यानंतर त्याच गल्लीत राहणारा तिसरा मित्र वासिफ काझी हाही या दोघांसोबत आला. दुचाकी गॅरेजमध्ये नेण्याऐवजी या तिघांनी दुपारी एक ते दीडच्या सुमारास हर्सूल तलाव परिसरातील जांभूळवन गाठले. तेथे अफ्फान पोहण्यासाठी तलावात उतरला. त्यानंतर मैशिद याही पाण्यात उतरला. वासिफ पान २ वर.तलावाबाहेर थांबला होता. पोहता पोहता मैशिद बुडू लागल्याने अफ्फान त्याला हात देत होता. मात्र, दोघेही पाण्यात बुडाले. परिसरात बसलेला करण रामचंद्र मोरे (१६, जटवाडा रोड, अंबर हिल) हा त्यांना वाचविण्यासाठी सरसावला. तोही बुडाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तिघांचे मृतदेह बाहेर काढले आणि मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घाटी रुग्णालयात पाठविले..चाचू, जल्दी आओअफ्फान आणि मैशिद यांना बुडताना पाहून वासिफ काझी घाबरला. त्याने मोबाइलद्वारे अफ्फान याच्या वडिलांना, इस्माईल यांना दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास फोन केला. 'इस्माईल चाचू, वो दोनो डुब रहे है, यहा कोई नही है, आप जल्दी आओ' अशी साद घातली. त्यावेळी इस्माईल हे पडेगाव येथे एका ठिकाणी प्लबिंगचे काम करीत होते. तेथून त्यांनी हर्सूल तलावाकडे धाव घेतली..तरुणाची आत्महत्याबुडालेल्या तिन्ही युवकांचे मृतदेह पाण्यातून काढल्यानंतर अग्निशमन दलातील जवान थोडे पुढे जाऊन एका टपरीवर थांबले होते. त्यावेळी यश संदीप देहाडे (२५, एन १२, हडको) या तरुणाने तलावात उडी घेऊन आत्महत्या केल्याचे काहींनी त्यांना सांगितले. जवानांनी पुन्हा तेथे धाव घेतली आणि देहाडेचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढून घाटी रुग्णालयात पाठविला.