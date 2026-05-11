Chhatrapati Sambhajinagar: हतनूर उड्डाणपुलाजवळील नाली धोकादायक; अपघाताचा धोका वाढला; मुख्य रस्त्यावर तुटलेले नालीचे ढापे; ग्रामस्थांची प्रशासनाकडे तातडीने दुरुस्ती मागणी

हतनूर: छत्रपती संभाजीनगर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील हतनूर उड्डाणपुलाजवळ गावात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील नालीचे सिमेंटचे ढापे गेल्या अनेक दिवसांपासून तुटले आहेत. .या नालीवर मोठे भगदाड पडल्याने वाहनधारकांचा अंदाज चुकून येथे सतत अपघात घडत आहेत. यामुळे एखादी मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, प्रशासनाच्या या उदासीनतेबद्दल नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..महामार्ग प्राधिकरणाने पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी या नाल्या बांधल्या आहेत. मात्र, देखभालीअभावी सर्व्हिस रस्त्यालगतचे संरक्षक ढापे अनेक ठिकाणी तुटले आहेत..हा रस्ता गावात जाण्याचा मुख्य मार्ग असल्याने येथे शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि वाहनांची मोठी वर्दळ असते. रात्रीच्या वेळी भगदाडाचा अंदाज न आल्याने अनेक दुचाकीस्वार जखमी झाले आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी या नालीची तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.."महामार्गावरून गावात येताना नालीचे ढापे तुटल्याने अपघातांचे सत्र सुरू आहे. प्रशासनाचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असून, पावसाळ्यापूर्वी या समस्येची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल."-आत्माराम परांडे ,माजी ग्रा.पं. सदस्य, हतनूर .