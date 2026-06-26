Chhatrapati Sambhajinagar: बळिराजा सुखावला, खरिपाच्या पेरण्यांना वेग; अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर दमदार पावसाचे आगमन; काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला. जिल्ह्यात सिल्लोड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर आणि फुलंब्रीसह विविध तालुक्यांत दोन-तीन दिवसांपासून दमदार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे खरिपाच्या पेरणीपूर्व मशागती आणि प्रत्यक्ष पेरणीला वेग आला असून, कृषी सेवा केंद्रांवर बी-बियाणे व खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग वाढली आहे. एकीकडे पावसाने शेतकरी सुखावला असला तरी काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होणे, पूल वाहून जाणे आणि रस्त्यांवर पाणी साचणे अशा घटनांमुळे नागरिकांची मोठी गैरसोयही झाली आहे..माणिकनगर (ता. सिल्लोड): परिसरातील भराडी, वडोदचाथा, तळणी, बोरगाव बाजार आदी ठिकाणी ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. यामुळे भवन येथील पूर्णा नदीला पाणी आले असून पेरणीलायक समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्रांवर गर्दी केली आहे.आडूळ: कृषी मंडळात तब्बल ४३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पाण्याअभावी फळबागांवर कुऱ्हाड चालविण्याची वेळ आलेल्या बागायतदारांना या पावसामुळे मोठे जीवदान मिळाले असून, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही काही अंशी सुटला आहे..IB ला मिळाले नवे बॉस! काश्मीरमध्ये मोठी जबाबदारी सांभाळलेले IPS महेश दीक्षित आता देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख.घाटनांद्रा: नगरखाना परिसरातील मुख्य रस्त्यावर गटारींचे पाणी साचल्याने रस्त्याला नदीचे स्वरूप आले आहे. गटारी बांधल्या, पण पाण्याचा निचरा होण्याची प्रभावी व्यवस्था न केल्याने मोटारसायकलस्वार आणि पादचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत असून ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.पावसाचा आढावासोयगाव: बुधवारी रात्री झालेल्या वादळी वाऱ्याने अनेक ठिकाणी विजेचे खांब व रोहित्र कोसळले. त्यामुळे सोयगाव शहरासह आमखेडा, गलवाडा आदी भागांतील वीजपुरवठा तब्बल १३ तास खंडित होता. शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली..जरंडी: ढगफुटीच्या पावसामुळे धिंगापूर धरणातील जलसाठा मृतसाठ्यातून (३ टक्के) थेट १३ टक्क्यांवर पोचला आहे. त्यामुळे जरंडीसह पाच गावांचा पाणीप्रश्न तूर्तास सुटला आहे. मात्र, खडकी नदीच्या पुरामुळे सोयगाव-बनोटी रस्त्यावरील पूल वाहून गेल्याने वाहतूक जरंडी गावातून वळविण्यात आली आहे.पाचोड: आर्द्रा नक्षत्राच्या पावसामुळे उन्हाळी दुष्काळाची परिस्थिती निवळली आहे. कपाशी लागवडीसह पेरणीपूर्व मशागतीला वेग आला असून, ओस पडलेले शेतशिवार आणि कृषी दुकाने आता गजबजली आहेत..Monsoon Rain : मॉन्सूनचा वेग मंदावला, सहा जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; राज्यात हवामान अंदाज कसा असेल.सोयगाव: एल निनोचा प्रभाव कमी झाल्याने पावसाने समाधानकारक सुरवात केली आहे. शिवारात मका, हळद आणि कापूस लागवडीला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, जमिनीत ओलावा वाढल्याने अनुभवी शेतकरी उष्णता कमी होण्याची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, हंगामात मजुरांची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे.वैजापूर: यंदा मृग नक्षत्र कोरडे गेल्याने जूनमध्ये सरासरीच्या केवळ ५४.४ टक्के (५५.८ मिमी) पाऊस झाला. जानेफळ मंडळात सर्वाधिक ९६.४ मिमी पाऊस पडला. मात्र, अजूनही सर्वत्र पेरणीलायक पाऊस झाला नसल्याने, पुरेशा ओलाव्यानंतरच पेरणी करावी, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.