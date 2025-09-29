Abdul Sattar Inspection : निल्लोड पाझर तलावाला गळती; फुटीचा धोका वाढला, आमदार अब्दुल सत्तार यांची पाहणी,

महेश रोडेनिल्लोड (ता. सिल्लोड) : निल्लोड मंडळात रात्री तब्बल ११५ मिमी पाऊस झाल्याने परिसरातील पिकांचे तसेच सिंचन तलावांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. निल्लोड येथील पाझर तलाव क्रमांक ०१ मधील धरणाच्या भिंतींमधून गळती सुरू असून पाळूच्या पायथ्याशी सहा ते सात ठिकाणी पाण्याचा वेगाने विसर्ग होत आहे. सतत सुरू असलेल्या गळतीमुळे तलाव फुटण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..या परिस्थितीची माहिती मिळताच आमदार अब्दुल सत्तार यांनी रविवारी निल्लोड येथे भेट देऊन तलाव परिसराची पाहणी केली. त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून संभाव्य धोका टाळण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले .ग्रामपंचायतीच्या वतीने सांडव्याची डागडुजी करण्यात आली असून तलावातील पाणी सध्या नियंत्रणात असल्याची माहिती देण्यात आली. तरीही सतत लक्ष ठेवून आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतीने केले आहे..दरम्यान, आमदार अब्दुल सत्तार यांनी तालुक्यातील तलवाडा, गव्हाली, कायगाव, बनकिन्होळा परिसरात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचीही पाहणी करून प्रशासनाला पंचनामे करून मदतकार्याची गती वाढविण्याचे आदेश दिले. सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर येत असल्याने काठावरील नागरिकांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे कायमस्वरूपी उपाययोजना करून तलाव सुरक्षित करण्याची मागणी केली असून, तलाव फुटल्यास शेतजमिनी, पिके आणि ग्रामवस्तीला मोठा धोका संभवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे..Kej Heavy Rain : केज तालुक्यात पावसाचा हाहाकार! नदी-नाल्यांच्या पाण्याने केले उग्र स्वरूप धारण, केकाणवाडी पाझर तलाव फुटला.या पाहणीवेळी गटविकास अधिकारी रत्नाकर पगार, तहसीलदार सतीश सोनी, जिल्हा बँकेचे चेअरमन अर्जुन पा. गाढे, शिवसेना तालुकाप्रमुख केशवराव पा. तायडे, कृउबा समितीचे सभापती विश्वास पा. दाभाडे, संचालक नंदकिशोर सहारे, सतीश ताठे, हनिफ मुलतानी, जमीर मुलतानी, पांडुरंग जैवळ, अस्लम शेख, तलाठी सुरडकर, मंडळ अधिकारी चांदे अप्पा, सरपंच उत्तम शिंदे, उपसरपंच अक्षय मगर, नुकसानग्रस्त शेतकरी, गावकरी तसेच शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.