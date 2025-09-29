Abdul Sattar Inspection : निल्लोड पाझर तलावाला गळती; फुटीचा धोका वाढला, आमदार अब्दुल सत्तार यांची पाहणी,

छत्रपती संभाजीनगर

Nillod Pazar Lake After Heavy Rain : निल्लोड पाझर तलाव क्रमांक ०१ मध्ये भिंतीत गळती सुरू झाल्याने तलाव फुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पाहणी करून प्रशासनाला तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले.
निल्लोड (ता. सिल्लोड) : निल्लोड मंडळात रात्री तब्बल ११५ मिमी पाऊस झाल्याने परिसरातील पिकांचे तसेच सिंचन तलावांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. निल्लोड येथील पाझर तलाव क्रमांक ०१ मधील धरणाच्या भिंतींमधून गळती सुरू असून पाळूच्या पायथ्याशी सहा ते सात ठिकाणी पाण्याचा वेगाने विसर्ग होत आहे. सतत सुरू असलेल्या गळतीमुळे तलाव फुटण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला असून शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

