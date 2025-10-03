छत्रपती संभाजीनगर

Heavy Rain Damages Mosambi: कन्नड तालुक्यात मोसंबी बागांना अतिवृष्टीचा फटका; शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

Mosambi Fruit Loss: कन्नड तालुक्यात पावसामुळे मोसंबी बागांमध्ये फळगळती वाढली असून, डासमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अंदाजे ३०० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबीची फळधारणा प्रभावित झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड : पाणीटंचाईच्या काळात जिवापाड जोपासलेल्या मोसंबीच्या बागांना आता अतिवृष्टीचा फटका बसून फळांची बेसुमार फळगळती होत आहे. मोसंबीची होत असलेली गळ आणि फळावर पडलेल्या डासमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे मोसंबी उत्पादक संकटात सापडले आहेत.

