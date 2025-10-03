Heavy Rain Damages Mosambi: कन्नड तालुक्यात मोसंबी बागांना अतिवृष्टीचा फटका; शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

कन्नड : पाणीटंचाईच्या काळात जिवापाड जोपासलेल्या मोसंबीच्या बागांना आता अतिवृष्टीचा फटका बसून फळांची बेसुमार फळगळती होत आहे. मोसंबीची होत असलेली गळ आणि फळावर पडलेल्या डासमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे मोसंबी उत्पादक संकटात सापडले आहेत..दररोज लाखो रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे चित्र कन्नड तालुक्यातील देभेगाव, देवळाणा, शेवता, लामनगाव, आलापूर, केसापूर, टाकळी, लव्हाळी, तांडपिंपळगाव शिवारात पाहावयास मिळते आहे..तालुक्यात मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सुमारे ३०० हेक्टरवर फळधारणा झालेले मोसंबीचे क्षेत्र आहे. पण अद्याप कृषी विभागाने गावपातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलेले नाही, तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवलेले नाहीत..Chh. Sambhajinager Crime: बहुत केस लढ रहा हैं तू; तू खतम, केस खतम, न्यायालयाबाहेर केला ग्राफिक डिझायनरवर जीवघेणा हल्ला.सध्या आंबा बहारामुळे झाडे लगडली असून फळे तोडणीस तयार झाली आहेत. परंतु व्यापारी बागांतील फळगळती पाहून सरसकट बाग घेण्याऐवजी टनाप्रमाणे सौदे करत आहेत. फळगळतीमुळे मोसंबीचे दर घसरले आहेत.. अतिवृष्टीमुळे मोसंबीच्या बागेत डासमाशीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून फळे खराब होऊन खाली पडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. तरी तत्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी.- साळुबा उबाळे, शेतकरी, देवळाणा.Chh. Sambhajinager Crime: बहुत केस लढ रहा हैं तू; तू खतम, केस खतम, न्यायालयाबाहेर केला ग्राफिक डिझायनरवर जीवघेणा हल्ला.एरवी व्यापारी मोसंबीच्या उभ्या बागांचा सरसकट सौदा करत. मात्र, अतिवृष्टीमुळे गळ मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने व्यापारी बाग घेणे टाळत आहेत. त्यामुळे मोसंबी उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.- भारत जाधव,शेतकरी, तांडपिंपळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.