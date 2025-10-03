Chhatrapati Sambhajinagar: तलाव बंधाऱ्यांचे साडेचार कोटींचे नुकसान; अतिवृष्टीचा फटका, भूगर्भजल पातळीतही वाढ होण्याची शक्यता

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे पाझर तलाव, सिंचन तलाव, तसेच कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे तब्बल चार कोटी ५५ लाख ५५ हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज जिल्हा परिषदेच्या जलसंपदा विभागाने व्यक्त केला..पैठण तालुक्यातील गेवराई बुद्रुक येथील तलावाचे मातीकाम खचल्याने तलावाला तडे गेले. कन्नड तालुक्यातील लोहगाव येथील तलावाचा सांडवा नादुरुस्त झाल्याने माती भराव खचला. सिल्लोड तालुक्यातील चारनेरवाडी व चारनेर गावातील तलावाची भिंत दबल्याने मातीकाम खचले असून, वैजापूर तालुक्यातील वनमारी व पारळा येथील पाझर तलावांतून अतिरिक्त पाणी वाहून जाणे थांबविण्यासाठी नाल्यांची रुंदी वाढविण्याची गरज भासते आहे..खुलताबाद तालुक्यातील लामनगाव, कन्नडमधील बरकतपूर व खातखेडा, तसेच फुलंब्री तालुक्यातील शेलगाव व वडोर येथील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांतील पाणी वळसा घालून बाहेर गेले..याशिवाय सोयगाव तालुक्यातील घोसला आणि तळपिंप्री येथील सिंचन तलावांतून अतिरिक्त पाणी वाहून नेण्यासाठी नदीपात्र रुंद करणे व संरक्षक भिंत बांधणे अत्यावश्यक असल्याचे जलसंपदा अधिकारी कपिल बीडगर यांनी अहवालात नमूद केले. सिंचन विभागाने उभारलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमुळे रब्बी हंगामासाठी पाण्याचा मोठा फायदा मिळतो. वेळेवर देखभाल दुरुस्ती केल्यास शेकडो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन भूगर्भजल पातळीतही वाढ होऊ शकेल..Ghod River Flood : घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील वाहतूक ठप्प, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान.नेमके काय आहे कारण?शासनाच्या आदेशानुसार, १५ ऑक्टोबरनंतरच बंधाऱ्यांवर ढापे टाकावेत, अशा सक्त सूचना आहेत. परंतु, काही गावांत शेतकरी जुलै-ऑगस्टमध्येच बंधारे भरताच ढापे टाकून देतात. त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पावसामुळे बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठल्याने गळती होऊन ते फुटतात. त्यामुळे सांडव्यातून अतिरिक्त पाणी बाहेर जाण्यासाठी नदीपात्राची रुंदी वाढविणे आणि संरक्षण भिंती उभारणे गरजेचे असल्याचेही कपिल बीडगर यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.