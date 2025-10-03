Heavy Rain: लाखाोंचे मासे गिरिजा नदीत गेले वाहून; फुलंब्रीतील मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक संस्था संकटात

फुलंब्री : येथील महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. धरणात संचयित केलेले परिपक्व मासे मुसळधार पावसामुळे गिरिजा नदीत वाहून गेले. यात संस्थेचे तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे..संस्थेने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुमारे ४ लाख ५० हजार रुपये खर्चून तीन लाख मत्स्य बोटूकली धरणात सोडली होती. .विक्रीसाठी तयार झालेले हे मासे येत्या काही आठवड्यांत संस्थेला मोठे उत्पन्न मिळवून देणार होते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांतील अतिवृष्टी आणि धरणातून झालेल्या प्रचंड विसर्गामुळे टाकलेली जाळी तुटली आणि सर्व मासे वाहून गेले..या घटनेमुळे मागासवर्गीय समाजातील मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली आहे. कर्ज फेडणे आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या संस्थेला तातडीने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..Phulambri News : अतिवृष्टीमुळे २५ लाखांचे मासे गिरजा नदीत; फुलंब्रीतील मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक संस्था संकटात. अतिवृष्टीच्या या दुर्घटनेत संस्थेचे तब्बल २५ ते ३० लाखांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मागासवर्गीय कुटुंबांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल. यासाठी सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग यांना निवेदन देऊन भरपाईची मागणी केली आहे.- सुषमेश प्रधान, अध्यक्ष, मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.