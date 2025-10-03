छत्रपती संभाजीनगर

Heavy Rain: लाखाोंचे मासे गिरिजा नदीत गेले वाहून; फुलंब्रीतील मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक संस्था संकटात

Phulambri Flood: फुलंब्रीतील महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेचे परिपक्व मासे अतिवृष्टीमुळे नदीत वाहून गेले. संस्थेला २५–३० लाख रुपयांचे नुकसान झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री : येथील महात्मा फुले मागासवर्गीय मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. धरणात संचयित केलेले परिपक्व मासे मुसळधार पावसामुळे गिरिजा नदीत वाहून गेले. यात संस्थेचे तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

