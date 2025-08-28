Train Cancellations : हैदराबादमध्ये मुसळधार पावसामुळे दक्षिण मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत; अनेक गाड्या रद्द आणि मार्गबदल

छत्रपती संभाजीनगर : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हैदराबाद विभागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बुधवारी (ता. २७) रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. यामुळे अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आल्या, तर अनेक रेल्वे मार्ग बदलून धावल्या. त्याचप्रमाणे काही रेल्वेगाड्या उशिराने धावल्या..दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हैदराबाद विभागात मुसळधार पाऊस पडत आहे. अनेक रेल्वेमार्ग पाण्याखाली गेले आहेत. रेल्वेमार्गांवरून पाणी वाहत असल्याने हैदराबाद विभागातील अनेक रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या, तर काही रेल्वे रद्द करण्यात आल्या..त्याचप्रमाणे काही रेल्वेंचे मार्ग बदलण्यात आले. मराठवाड्यातील नगरसोल-नरसापूर एक्स्प्रेसचा बुधवारी मार्ग बदलण्यात आला. नगरसोल-काचिगुडा एक्स्प्रेसचाही मार्ग बदलण्यात आला. ही रेल्वे परभणी, परळी, विकाराबाद, सिंकदराबादमार्गे धावली. .Travel Concession: पत्रकारांना सर्वच एसटी बसमध्ये मोफत प्रवास; प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला, व्यवस्थापकीय संचालक कुसेकर यांची माहिती.काचिगुडा-मनमाड अजिंठा एक्स्प्रेस सिंकदराबाद, विकाराबाद, परळी, वैजनाथ, परभणीमार्गे धावली, तर लिंगमपल्ली-मुंबई सीएसएमटी देवगिरी एक्स्प्रेस बोलारू, मिर्झापल्ली, अकानापेट, कामारेड्डीमार्गे न धावता ती नांदेड, परभणी, जालना, औरंगाबाद या स्थानकांदरम्यान उशिराने धावत होती. याशिवाय अन्य काही रेल्वेगाड्यांवरही पावसाचा परिणाम झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.