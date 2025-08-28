छत्रपती संभाजीनगर

Train Cancellations : हैदराबादमध्ये मुसळधार पावसामुळे दक्षिण मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत; अनेक गाड्या रद्द आणि मार्गबदल

South India Railways : हैदराबाद विभागात मुसळधार पावसामुळे दक्षिण मध्य रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आल्या तर काहींचे मार्ग बदलण्यात आले, काही गाड्या उशिराने धावल्या.
Train Cancellations
Train Cancellationsesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या हैदराबाद विभागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे बुधवारी (ता. २७) रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. यामुळे अनेक रेल्वे रद्द करण्यात आल्या, तर अनेक रेल्वे मार्ग बदलून धावल्या. त्याचप्रमाणे काही रेल्वेगाड्या उशिराने धावल्या.

