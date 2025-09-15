Jayakwadi Dam

Jayakwadi Dam

sakal

छत्रपती संभाजीनगर

Jayakwadi Dam: नाथसागरातून विसर्गात वाढ; गोदावरी नदीपात्रात १.१३ लाख क्युसेक पाणी

Godavari River: जायकवाडी धरणात मुसळधार पावसामुळे पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली. प्रशासनाने तब्बल १ लाख १३ हजार १८४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग गोदावरीत सोडला असून काठावरील गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
Published on

जायकवाडी (ता. पैठण) : नाथसागर धरण परिसरात रविवारी (ता. १४) पहाटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीपातळीत अचानक मोठी वाढ झाली. यामुळे पाटबंधारे विभागाने तातडीने टप्प्याटप्प्याने दरवाजे उघडून गोदावरी नदीपात्रात विसर्ग वाढवला.

Loading content, please wait...
rain
Jayakwadi Dam water release
Godavari River flood alert
Heavy Rain India
Maharashtra monsoon forecast
August rainfall in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com