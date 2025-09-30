Marathwada Flood: पाऊस थांबला, पूर कायम; अनेक धरणांमधून विसर्ग सुरूच, पिके अद्याप पाण्याखाली

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाने सोमवारी (ता. २९) उसंत घेतली असली, तरी धरणांतून मोठा विसर्ग आणि नद्यांचा पूर कायम आहे. जायकवाडी धरणातून केलेल्या मोठ्या विसर्गामुळे बीड, जालना, परभणी जिल्ह्यांतील अनेक गावांतील सुमारे २५ हजार नागरिकांचे प्रशासनाने सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले. .पैठण शहरात काल रात्री पाणी शिरले होते. धरणातील विसर्ग आज काहीसा कमी केल्याने पूरस्थिती नियंत्रणात येऊन पैठणकरांना दिलासा मिळाला. दरम्यान, अनेक शेतांत पाणी असून पिकांच्या नुकसानीचा आकडे वाढणार आहे. मराठवाड्यात गणेशोत्सवानंतर जोरदार पाऊस होत आहे. मध्यंतरी दोन दिवस उघडीप घेऊन घटस्थापनेपासून पुन्हा पावसाने जोर धरला. सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. बहुतांश धरणांतून विसर्ग करावा लागला, तो अद्याप सुरूच आहे..गंगाखेड तालुक्यातून २५० जणांचे स्थलांतरपरभणी जिल्ह्यात पाऊस थांबला, तरी पूरस्थिती कायम असून जायकवाडी, माजलगाव धरणांतून वाढता विसर्ग सुरू असल्याने प्रशासनाने संभाव्य पूर परिस्थिती लक्षात घेता गंगाखेड शहरातील गोदाकाठच्या वसाहतीतील ५०, तर तालुक्यातील धारासुर येथील २०० जणांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले आहे. पाथरी तालुक्यातील मंजरथ येथील ९१ पूरग्रस्तांना कासापुरी येथे हलविण्यात आल्याची माहिती पाथरीचे तहसीलदार शंकर हंदेशवर यांनी दिली..पुराचा ५० गावांना फटकाबीड जायकवाडी धरणातून रविवारी (ता. २८) गोदावरी नदीत केलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील विसर्गाचा फटका गेवराई व माजलगाव तालुक्यातील ५० गावांना बसला. त्यामुळे काल रात्रीपासून १५ हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी दिली. गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांतील २३०० कुटुंबांतील आठ हजार लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले, तर याचवेळी माजलगाव तालुक्यातील ११ गावांतील ३२१ कुटुंबांतील ८८० लोकांना स्थलांतरित करण्यात आले..ही आकडेवारी प्रशासनाची असली, तरी काही लोक नातेवाइकांकडे रवाना झाले. त्यामुळे स्थलांतरितांचा आकडा १५ हजारांपुढे असण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जायकवाडीचा विसर्ग आज कमी केल्यानंतर गेवराई तालुक्यातून वाहणाऱ्या गोदावरीचे पाणी काहीसे ओसरू लागले. पण, हाच प्रवाह पुढे माजलगाव तालुक्यात जात असल्याने रात्री कवडगाव थडी, हिवरा, पुरुषोत्तमपुरी, गंगामसला, आबेगाव या गावांना झळ बसणार आहे. त्यामुळे ‘एनडीआरएफ’ व सैन्य दलाची तुकडी जिल्ह्यात तळ ठोकून आहे..जालना दहा हजार ग्रामस्थांना हलविलेजालना जायकवाडी धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर अंबड, घनसावंगी, परतूर तालुक्यातील २५ गावांतील नऊ हजार ८६९ ग्रामस्थांचे सोमवारी (ता.२९) पहाटेपर्यंत प्रशासनाने सुरक्षितस्थळी स्थलांतर केले. एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाकडून हे मदत कार्य करण्यात आले. स्थलांतरितांपैकी दोन ते अडीच हजार ग्रामस्थ नातेवाईकांकडे गेल्यानंतर सात हजार ५९९ ग्रामस्थांची प्रशासनाकडून व्यवस्था करण्यात आली. त्यांना सोमवारी दोन वेळेच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. आरोग्य यंत्रणेकडून २१ ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. पूरबाधितांना सर्दी, ताप, खोकला, अतिसार, उलट्या असे आजार असल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, गोदावरीचे पाणी शिरल्याने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी म्हटले आहे..Premium|Shivaji Maharaj Military System: दुर्ग, गुप्तहेर आणि आरमार यांचं वेगळेपण शिवाजी महाराज कसे काळाच्या पुढे होते हे दाखवतं! .मराठवाड्यात तीन महिन्यांत...३१,९८,४७० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान१०४ जणांचा मृत्यू२८३८ जनावरे दगावली७३.८० % पंचनामे पूर्ण आतापर्यंत१४२१ कोटीशासनाकडून निधी प्राप्तनिधीसाठी शेतकऱ्यांना केवायसी गरजेची२७, २८ सप्टेंबरदरम्यान ३३० मंडळांत अतिवृष्टीपुरात अडकलेल्या २४ हजार ६७६ जणांचे स्थलांतर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.