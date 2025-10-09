Heavy Rains Damage Crops: तीन जिल्ह्यांत १५ लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान; ७२ टक्के नुकसान झाल्याने होत्याचे नव्हते झाल्याची स्थिती

छत्रपती संभाजीनगर : मागील पंधरवड्यात पावसाने हाहाकार माजवला होता. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरातील साहित्यही पुरात वाहून गेले, तर शेतातील उभी पिके वाहून गेली. अतोनात झालेल्या नुकसानीचे कृषी विभागाने इतर यंत्रणांसोबत पंचनामा करत प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला..छत्रपती संभाजीनगरसह बीड, जालना जिल्ह्यांतील तब्बल १५ लाख १७ हजार २०९ हेक्टरवरील खरीप पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा नोडल अधिकारी माधुरी सोनवणे यांनी दिली..छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर, बीड, आणि जालना हे तीन जिल्हे येतात. यंदाच्या खरिपात या तीनही जिल्ह्यांत २१ लाख ४२ हजार २३ हेक्टर इतक्या सरसरी क्षेत्रापैकी जवळपास २० लाख ७९ हजार ६१९ हेक्टरवर पेरणी झाली होती..१३ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यात मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने कामाला लागत पंचनामे केले. सध्या प्राथमिक नजर अंदाज पंचनाम्यानुसार १५ लाखांहून अधिक खरीप पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले. तीन जिल्ह्यांत मिळून दोन हजार ६२८ शेतकऱ्यांची पिके हातची गेली आहेत..Heavy Rains: जमीन खरडली, पिके गेली; दोन लाख २३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान.सर्वाधिक नुकसान बीड जिल्ह्यातयंदा चांगले पाऊसमान झाल्याने खरिपात बाजरी, मका, तूर, उडीद, मूग, सोयाबीन, कापूस, फळपिके, भाजीपाला, केळी, ऊस आदी पिके जोमदार आली होती. मात्र, अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते झाले. खरीप पिकांचे सहा लाख ३२ हजार ५४९ हेक्टरवर नुकसान बीड जिल्ह्यात झाले आहे. याशिवाय जालना जिल्ह्यात तीन लाख ७५ हजार ९७३ हेक्टरवर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पाच लाख आठ हजार ६८८ हेक्टरवर नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.