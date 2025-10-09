छत्रपती संभाजीनगर

Heavy Rains Damage Crops: तीन जिल्ह्यांत १५ लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान; ७२ टक्के नुकसान झाल्याने होत्याचे नव्हते झाल्याची स्थिती

Crop Loss 2025: मराठवाड्यातील पावसामुळे तीन जिल्ह्यांतील १५ लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले. बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ७२ टक्के नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मागील पंधरवड्यात पावसाने हाहाकार माजवला होता. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरातील साहित्यही पुरात वाहून गेले, तर शेतातील उभी पिके वाहून गेली. अतोनात झालेल्या नुकसानीचे कृषी विभागाने इतर यंत्रणांसोबत पंचनामा करत प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला.

Marathwada
Farmer
Weather
Crop Damage
Monsoon impact on agriculture
Flood damage to crops

