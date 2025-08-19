Sambhajinagar Rain: कन्नड तालुक्यात नव्याने बांधलेला पूल वाहून गेला, इसम नदीला पूर; गावकऱ्यांचा संपर्क तुटला

नाचनवेल : भिलदरी-शफियाबाद (ता. कन्नड) येथे शनिवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे इसम नदीला मोठा पूर आला. नदी-नाल्याने धोकादायक पातळी गाठल्याने गावातील नव्याने बांधलेला पूल पूर्णपणे वाहून गेला..यामुळे गोठवाळवाडी व सुनाळवाडी वस्तीचा संपर्क तुटला असून, ग्रामस्थ व शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. गावकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी लोकवर्गणीतून निधी गोळा करून, सुनाळवाडी व शहा वस्ती रस्त्यांचे मजबुतीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण केले होते; तसेच इसम नदीवर पूल बांधला..शिवसेना जिल्हाप्रमुख भरत राजपूत यांनी अल्पसंख्याक निधीतून या कामास मंजुरी मिळवून दिली होती. परंतु, अतिवृष्टीमुळे नदीला आलेल्या प्रचंड पाण्याने पूल व रस्त्यांचा भाग वाहून गेला. या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचेही मोठे नुकसान झाले. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग नाही. .Phulambri Dam: फुलंब्री प्रकल्प ओव्हरफ्लो; सतत पावसामुळे शेतकऱ्यांना खरिप व रब्बीसाठी मुबलक सिंचनाची हमी मिळाली.सायकली व गाड्या पूल नसल्यामुळे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे गावकरी हतबल झाले आहेत. शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच नदीवर नवीन पूल उभारण्याची मागणी सरपंच शोभाबाई कायटे, माजी उपसरपंच विजय वैष्णव, कल्पना गांधी, जयलाल बह्मणावत, चंदन कायटे, दिलीप महेर, संतोष महेर, नारायण कवाळ, चंपालाल कायटे, कारभारी सुलाने, चरण सुलाने, बडू महेर, गजानन महेर आदींसह गावकऱ्यांनी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.