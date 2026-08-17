High Court Clerk Exam: ऑनलाइन स्किल टेस्टमध्ये तांत्रिक अडचणी; संतप्त उमेदवारांचा साडेबारा तास ठिय्या, न्यायालयाची लिपिक भरती

छत्रपती संभाजीनगर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक (क्लर्क) पदासाठी रविवारी (ता. १६) २० गुणांच्या टंकलेखन कौशल्य (टायपिंग स्किल) परीक्षेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे संतप्त उमेदवारांनी जालना रोडवरील सेव्हन हिल परिसरातील ‘बायटेझ इन्फोटेक’ या परीक्षा केंद्रात सकाळी ११ पासून ठिय्या आंदोलन केले. परीक्षा रद्द करून पुन्हा पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची मागणी उमेदवारांनी केली. दरम्यान, संबंधितांनी प्रकरणाची चौकशी करून पुढे काय करायचे ते कळवले जाईल, असे पत्र दिल्याने रात्री साडेअकराच्या सुमारास विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले..या भरतीसाठी २६ एप्रिलला लेखी परीक्षा झाली. त्यातून उत्तीर्ण झालेले राज्यभरातील २,५०० हून अधिक उमेदवार या कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरले. १० मिनिटांत ४०० शब्द टाइप करण्याचे आव्हान असलेल्या या चाचणीत १० गुण मिळवणे अनिवार्य असून, निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत आहे. शहरात तीन केंद्रांवर तीन सत्रांत (सकाळी १०, दुपारी १२ व दुपारी २:३०) परीक्षेचे नियोजन होते..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.मात्र, पहिल्याच शिफ्टपासून तांत्रिक अडचणी सुरू झाल्याने पुढील शिफ्टमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही टांगणीला लागले. दरम्यान, सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. अश्विनी कुलकर्णी या परीक्षार्थीने त्यांना अडचणी सांगितल्या. त्यानंतर दीपके हेही आंदोलनात सहभागी झाले. दरम्यान, शहरातील इतर दोन केंद्रांवरील अडचणींचा सामना करणारे उमेदवारही सुराणानगरातील परीक्षा केंद्रावर जमा झाले..West Bengal Hotel Fire : साखरझोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले ! पहाटे हॉटेलला भीषण आग; ७ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी.नेमके काय झाले?की-बोर्डमधील बिघाड : संगणकांना जोडलेले की-बोर्ड व्यवस्थित काम करत नव्हते.अदृश्य मजकूर आणि झूमचा प्रश्न : स्क्रीन-टू-स्क्रीन टाइप करताना विरामचिन्हे दिसत नव्हती. टाइप केलेला मजकूर स्क्रीनवरून अचानक गायब होत होता.सिस्टीम लॉग-आऊट : परीक्षा सुरू असतानाच काही संगणक बंद पडले, तर अनेक परीक्षार्थी सॉफ्टवेअरमधून वेळेपूर्वीच लॉग-आऊट झाले.सबमिशनच्या तक्रारी : वेळ संपण्यापूर्वीच उत्तरपत्रिका आपोआप सबमिट झाल्याने उमेदवारांच्या गती आणि गुणांवर प्रतिकूल परिणाम झाला..परीक्षार्थींच्या प्रतिक्रिया"अनेक महिन्यांपासून या परीक्षेची तयारी केली होती. पूर्वपरीक्षेत उत्तम गुण मिळवूनही संगणकीय त्रुटींमुळे हातची संधी जाण्याची भीती आहे. पूर्वीप्रमाणेच उच्च न्यायालयाने स्वतः ही परीक्षा घ्यावी. "- स्वप्निल चव्हाण"काहींचे पेपर वेळेआधीच सबमिट झाले. एमपीएससीची परीक्षा सोडून आम्ही या पेपरवर लक्ष केंद्रित केले होते. ऐनवेळी झालेल्या या घोळामुळे आमचे नुकसान होत आहे. "- आकाश जोशी"उद्या माझी ठाण्याला दुसरी परीक्षा आहे. आजचा पेपर रखडल्याने तिथे कसे पोचायचे? वयोमर्यादा वाढत असताना प्रशासकीय चुकांमुळे संधी हुकत आहेत. ही परीक्षा पुन्हा योग्य व्यवस्थेसह घेतली पाहिजे. "- विजय शिरसाट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.