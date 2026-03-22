छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गाच्या दयनीय स्थितीवर हायकोर्टाचा संताप; सरकारला इशारा

Immediate Road Repairs Ordered by Court: अहिल्यानगर–संभाजीनगर महामार्गाच्या खराब अवस्थेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग (क्र. ७५३)च्या दयनीय अवस्थेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारले. रस्त्यांची तत्काळ व दर्जेदार दुरुस्ती न केल्यास अपघातांसाठी राज्याला जबाबदार धरून नुकसान भरपाई लावण्याचा इशारा न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
