Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गाच्या दयनीय स्थितीवर हायकोर्टाचा संताप; सरकारला इशारा

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग (क्र. ७५३)च्या दयनीय अवस्थेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार व संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारले. रस्त्यांची तत्काळ व दर्जेदार दुरुस्ती न केल्यास अपघातांसाठी राज्याला जबाबदार धरून नुकसान भरपाई लावण्याचा इशारा न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे..खंडपीठाने स्पष्ट केले, की नवीन रस्ते बांधणे ही सरकारची प्राथमिकता असली तरी जुन्या रस्त्यांची देखभाल करणे ही देखील राज्याचीच जबाबदारी आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत..राज्यातील रस्त्यांच्या देखभालीसाठी काय कायमस्वरूपी धोरण आहे, याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. अहिल्यानगर ते वडाळा या ४१.६०० कि.मी. टप्प्यातील दुरुस्तीसाठी ८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.१४ मार्च २०२६ पासून प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. तर वडाळा ते छत्रपती संभाजीनगर या ६२.६०० कि.मी. टप्प्याची देखभाल केईटीआय संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ही कंपनी जानेवारी २०३७ पर्यंत टोल वसुलीच्या बदल्यात करणार आहे..न्यायालयाने या कामाच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता व्यक्त करत, केवळ या कामाचीच नव्हे तर संबंधित कंपनीने केलेल्या कामाचीही तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते आनंद बांगर स्वतः बाजू मांडत आहेत. केंद्र सरकारतर्फे अॅड. आर.एस. सर्वज्ञ, राज्य सरकारतर्फे एजीपी एस.के. तांबे, तर प्रतिवादी कंपन्यांतर्फे अॅड. ए.एस. बजाज आणि अॅड. एस.पी. उरगुंडे काम पाहत आहेत..न्यायालयाचे ताशेरेस्त्यांच्या खराब स्थितीमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी राज्य सरकारला जबाबदार का धरू नये आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश का देऊ नयेत, याचे स्पष्टीकरण राज्याने द्यावे.राज्याचे मुख्य सचिव किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी संपूर्ण राज्यातील रस्त्यांच्या देखभालीच्या धोरणाबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करावे.अहिल्यानगर ते वडाळा या टप्प्यातील दुरुस्तीच्या कामात डांबराचे प्रमाण कमी आणि खडीचे प्रमाण जास्त असल्याने रस्ता घसरडा होऊन दुचाकीस्वारांचे अपघात होऊ शकतात.९ सप्टेंबर २०२४ रोजी या रस्त्याचे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सोपवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर वर्षभरानंतरही त्यांनी ताबा न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.रस्ता सुस्थितीत नसताना प्रवाशांकडून टोल का वसूल केला जावा, असा सवाल करत खंडपीठाने यावर स्पष्टीकरण मागवले.