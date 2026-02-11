Police Recruitment : ग्रामीण पोलिस भरतीत डॉक्टर, इंजिनिअर आणि वकीलही

छत्रपती संभाजीनगर - ग्रामीण पोलिस दलात शिपाई, बॅण्डस्मन अशा ५३ जागांसाठी आज ११ फेब्रुवारीपासून भरती प्रक्रियेला सुरवात होत आहे. भरतीत डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर आदी तरुणांचा समावेश आहे. सिडकोतील एन-१० येथील गोकूळ पोलिस कवायत मैदानावर चाचण्यांची प्रक्रिया पार पडणार आहे..पोलिस शिपाई ४९ पदे, बॅण्डस्मनची चार अशी ५३ पदे भरली जाणार आहेत. १८ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. शिपाई पदासाठी तीन हजार १८६, तर बॅण्डस्मन पदासाठी एक हजार १५५ अर्ज प्राप्त झाले असून चार हजार ३४१ उमेदवारांनी मैदानात उतरण्याची तयारी केली आहे..भरतीच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर पोलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह व उपविभागीय पोलिस अधिकारी (मुख्यालय) गौतम पातारे यांनी प्रत्यक्ष मैदानावर उपस्थित राहून संपूर्ण प्रक्रियेची रंगीत तालीम घेतली..उमेदवारांनो, वेळ पाळामैदानी चाचणीसाठी उमेदवारांनी प्रवेशपत्रावर नमूद केलेल्या तारखेच्या पहाटे पाच ते नऊ वेळेत मैदानावर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. नऊ वाजून एक मिनिटानंतर प्रवेश बंद करण्यात येणार आहे. प्रवेशपत्र, तीन छायाचित्रे, अर्जाची छायांकित प्रत व आधार, पॅन किंवा मतदार ओळखपत्र यापैकी एक मूळ ओळखपत्र सोबत असणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.