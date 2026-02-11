छत्रपती संभाजीनगर

Police Recruitment : ग्रामीण पोलिस भरतीत डॉक्टर, इंजिनिअर आणि वकीलही

ग्रामीण पोलिस दलात शिपाई, बॅण्डस्मन अशा ५३ जागांसाठी आज ११ फेब्रुवारीपासून भरती प्रक्रियेला सुरवात होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - ग्रामीण पोलिस दलात शिपाई, बॅण्डस्मन अशा ५३ जागांसाठी आज ११ फेब्रुवारीपासून भरती प्रक्रियेला सुरवात होत आहे. भरतीत डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर आदी तरुणांचा समावेश आहे. सिडकोतील एन-१० येथील गोकूळ पोलिस कवायत मैदानावर चाचण्यांची प्रक्रिया पार पडणार आहे.

