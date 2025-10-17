Hingoli Banana Farmer : पैसे तर गेलेच, मेहनतीचा घामही वाया! केळीच्या लागवडीवर खर्च केला अडीच लाख, उत्पन्न निघाले ५५ हजारांचे...

लक्ष्मण सारंग यांनी साडेचार एकर केळीची लागवड केली.मेहनत व खर्च असूनही बाजारभाव गडगडल्याने उत्पन्न धोक्यात आले.केळी झाडांवर पिकत आहेत, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे..हयातनगर (हिंगोली) : भारत हा कृषिप्रधान देश असून, शेतकरीवर्ग हा त्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव व त्यांच्या कष्टाचं मोल त्यांना योग्यरीत्या मिळत नसल्यामुळे आजही शेतकरी उपेक्षितच असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. असाच काहीसा प्रकार येथील केळी उत्पादक शेतकरी (Hingoli Banana Farmer) लक्ष्मण उत्तमराव सारंग या शेतकऱ्याच्या बाबतीत घडला आहे. त्यांनी मोठ्या मेहनतीने व प्रचंड पैसा खर्च करून केळीचे पीक घेतले. मात्र, उत्पादन निघण्यास सुरवात होताच भाव गडगडले. त्यामुळे आता केलेला खर्चही निघतो की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..लक्ष्मण सारंग यांनी मागीलवर्षी ऑक्टोबरमध्ये केळीची लागवड साडेचार एकरमध्ये केली होती. दर्जेदार केळी गड्डे जैन जातीच्या वाणाची त्यांनी लागवड करून वेळच्या वेळी पाणी नियोजन, सूक्ष्म सिंचन व योग्य फवारणी, ड्रिचिंग, खत, वाढणारे तण; तसेच केळीच्या बागेला वन्यप्राण्यांपासून कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी तार कुंपण अशी काळजी त्यांनी घेतली..Jalna Crime : दहा लाखांची लाच घेताना जालना मनपा आयुक्त जाळ्यात; ACB ची धडक कारवाई, कंत्राटदारांकडे केली होती पैशांची मागणी.केळी बागेला पोटच्या पोरासारखे सांभाळले. मात्र, प्रत्यक्ष उत्पादनास सुरवात झाली आणि बाजारपेठेतील केळीचे भाव पडले. ऐन उत्पन्न हातात येण्याच्या आशा निर्माण झाल्या असतानाच भाव पडल्याने या शेतकऱ्याच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. भाव पुन्हा वाढतील या आशेवर केळी न काढल्याने आता ती झाडालाच पिकत आहे. त्यामुळे खरेदीदार व्यापारी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडे फिरकलेच नाहीत. ऐन उत्पन्न हाती येणार तोच केळीचे भाव पडल्याने शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले..मी गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये साडेचार एकरमध्ये केळीची लागवड केली. लागवडीपासून ते उत्पन्न मिळेपर्यंत एकूण खर्च साडेतीन लाख रुपये आला. उत्पन्न मात्र ५५ हजार रुपये मिळाले. हे खूप मोठे आर्थिक नुकसान आहे.-लक्ष्मण उत्तमराव सारंग, केळी उत्पादक शेतकरी.लागवडीसाठी केलेला खर्चकेळी लागवड गड्डे (बियाणे) ६२५०सूक्ष्म सिंचन सेट व पाइप १,००,०००खते, औषधी, निंदणी, तार कुंपण १,५०,०००लागवड खर्च ५,०००एकूण खर्च २,६१,२५०मिळालेले एकूण उत्पन्न ५५८७१ रु.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.