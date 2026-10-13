Fire Accident: आग विझवताना जखमी झालेल्या अग्निशमन कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; दुर्घटनेतील मृतांची संख्या चार

हिंगोली, : फटाक्यांच्या आगीचा चौथा बळी,शहरातील मारवाडी गल्ली परिसरात पाच ऑक्टोबर रोजी फटाक्यांना लागलेल्या आगीत जखमी झालेले नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी आकाश सांगळे यांचा सोमवारी (ता. १२) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..त्यांच्या निधनामुळे या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा चारवर पोचला आहे. घरात साठवून ठेवलेल्या फटाक्यांना आग लागली होती. आग विझविण्यासाठी दाखल झालेल्या अग्निशमन दलाच्या वाहनावर आगीचा लोळ पडल्याने तीन कर्मचारी गंभीर जखमी झाले होते. जखमी दिलीप दोडके यांचा सात रोजी लातूर येथे मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.