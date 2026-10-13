छत्रपती संभाजीनगर

Fire Accident: आग विझवताना जखमी झालेल्या अग्निशमन कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; दुर्घटनेतील मृतांची संख्या चार

Hingoli Fire Accident, Firefighter Death, Firecracker Blaze या घटनेत हिंगोलीतील मारवाडी गल्ली परिसरात फटाक्यांना लागलेल्या आगीत जखमी झालेल्या अग्निशमन कर्मचारी आकाश सांगळे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Firefighter Akash Sangle Dies During Treatment, Taking the Death Toll in the Hingoli Firecracker Blaze to Four

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली, : फटाक्यांच्या आगीचा चौथा बळी,शहरातील मारवाडी गल्ली परिसरात पाच ऑक्टोबर रोजी फटाक्यांना लागलेल्या आगीत जखमी झालेले नगर परिषदेच्या अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी आकाश सांगळे यांचा सोमवारी (ता. १२) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

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