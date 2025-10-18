छत्रपती संभाजीनगर

Hingoli Diwali : फटाके उडवताना पाच वर्षाच्या मुलाच्या डोळ्याला दुखापत; फुटलेला फटाका उडून डोळ्यातील बुब्बुळाला लागला अन्...

Firecracker Accident in Hingoli on Diwali Pahat : हिंगोलीत दिवाळीच्या सकाळी फटाके फोडताना पाच वर्षीय मुलाच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली. तातडीने उपचार मिळाल्याने डोळा वाचला.
Firecracker Eye Injury

Firecracker Eye Injury

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

हिंगोली : तालुक्यात दीपावलीच्या पहिल्याच दिवशी, शुक्रवारी (ता. १७) पहाटे फटाक्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाच्या डोळ्याला गंभीर (Firecracker Eye Injury) दुखापत झाली. मुलास उपचारासाठी व्यंकटेश नेत्रालय व फेको सेंटर येथे दाखल करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Hingoli
crime hingoli
Firecrackers
Firecracker Ban in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com