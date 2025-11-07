छत्रपती संभाजीनगर

Hingoli Crime : बेपत्ता माय-लेकाचा शेतातील तलावात आढळला मृतदेह; घटनेमागचे नेमके कारण काय?

Woman and her son found dead in Hingoli’s Kharwad village pond : कळमनुरी तालुक्यातील खरवड शिवाराजवळील तलावात आई व मुलाचा मृतदेह आढळला. तीन दिवसांपासून ते बेपत्ता होते.
Hingoli Crime News

Hingoli Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कळमनुरी (जि. हिंगोली) : खरवड (ता. कळमनुरी) शिवारातील तलावात गुरुवारी (ता. ६) महिलेसह तिच्या मुलाचा मृतदेह आढळला. मुलाला सोबत घेऊन ती तीन दिवसांपासून बेपत्ता होती.

Loading content, please wait...
Hingoli
crime marathi news
Woman
Hingoli Police Investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com