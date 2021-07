कन्नड तालुक्यात घराची भिंत अंगावर पडून दोघांचा मृत्यू

By

कन्नड (जि.औरंगाबाद) : अंगावर भिंत पडल्याने दोन जण ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना कन्नड (Kannad) तालुक्यातील चिकलठाण येथे मंगळवारी (ता.२७) घडली. जब्बारशहा मन्नुशहा (वय ४५), संजय शेकु सोनवणे (वय ४५, दोघे रा.चिकलठाण ता.कन्नड) अशी मृतांची नवे आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की, चिकलठाण येथे सुभाष बोरसे यांच्या घराचे बांधकाम सुरु आहे. तिसऱ्या मजल्यावरील जिन्याच्या भिंतीचे बांधकाम नुकतेच (Aurangabad) झालेले आहे. मंगळवारी दुपारी सोसाट्याचा वारा सुटला होता. यावेळी अचानक या घराची भिंत कोसळली. त्यामुळे भिंतीलगत लाकडी बाकावर बसलेले जब्बारशहा तसेच संजय यांच्या अंगावर भिंत कोसळल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते.(house wall collapsed, two died in kannad tahsil of aurangabad district glp88)

हेही वाचा: मरणार असलो तरी तुम्ही चांगले जगा! मित्रांना पाठवला शेवटचा निरोप

त्यानंतर जखमींना त्वरित कन्नडच्या खासगी रूग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. याबाबत माहिती मिळताच कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे (Kannad Rural Police Station) पोलिस निरीक्षक बालक कोळी, पोलिस उपनिरीक्षक बजरंग कुटुंबरे, सतीश खोसरे आदींनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. दोघांची उत्तरीय तपासणी चिकलठाण प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करण्यात आली. याप्रकरणी अधिक तपास ग्रामीण पोलिस करीत आहेत.