Chhatrapati Sambhajinagar Accident : पेंटरचा अपघातात मृत्यू, पोलिसांकडून अंत्यसंस्कार

छत्रपती संभाजीनगर - कामाला जातो असे सांगून घरातून निघालेल्या पेंटरला वाहनाने धडक दिली. यात जखमी झाल्याने उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मृतदेहाची ओळख न पटल्याने तीन आठवडे कुटुंबीयांनी शोध घेतला. पोलिसांनी अनोळखी मृतदेह म्हणून अंत्यसंस्कार केल्याचेही समोर आले. सखाराम चांदणे असे मृत पेंटरचे नाव आहे. या प्रकरणी वाहन चालकावर पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..सखाराम यांच्या पत्नी उषा चांदणे (वय ३५, रा. इंदिरानगर, गारखेडा) यांनी तक्रार दिली. २९ नोव्हेंबरला सकाळी साडेसातच्या सुमारास सखाराम हे नेहमीप्रमाणे घरातून कामावर निघाले होते. मात्र, ते घरी परतले नाहीत. उषा आणि कुटुंबीयांनी परिसर, शहर तसेच नातेवाइकांकडे शोध घेतला; परंतु कोणतीही माहिती मिळाली नाही..२२ डिसेंबरला सखाराम यांच्या आई कुसुमबाई चांदणे यांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिस तपासात २९ नोव्हेंबरला सकाळी साडेनऊला सेव्हन हिल परिसरातून गजानन महाराज मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पेट्रोलपंपाच्या पुढे सखाराम यांना अज्ञात वाहनाने धडक दिली होती. अपघातात ते गंभीर जखमी झाले होते..१०८ रुग्णवाहिकेतून त्यांना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना २ डिसेंबरला त्यांचा मृत्यू झाला. मृतदेहाची ओळख न पटल्याने २२ डिसेंबरला शवविच्छेदन करण्यात आले. ओळख न पटल्याने पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या आशा मिलिंद म्हस्के यांच्या मदतीने बेगमपुरा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले..दरम्यान, उषा या जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गेल्या. पुंडलिकनगर ठाण्यात एक अनोळखी मृतदेह सापडल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार बुधवारी उषा यांनी पुंडलिकनगर ठाणे गाठले. तेथे मृतदेहाच्या छायाचित्रावरून ओळख पटली..