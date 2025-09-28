Illegal Gas Cylinder: भेंडाळा शिवारात अवैध गॅस भरण्याचा अड्डा उघडकीस; चित्रीकरण करणाऱ्या पुण्यातील पत्रकार, समाजसेवकांना मारहाण

गंगापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील भेंडाळा शिवारात टँकरमधून अवैधरीत्या गॅस सिलिंडरमध्ये भरण्याचा अड्डा शनिवारी (ता. २७) सकाळी उघडकीस आला. दरम्यान, या प्रकाराचे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुणे येथील पत्रकार आणि सामाजिक संघटनेच्या महिला-पुरुषांना अज्ञात गुंडांनी जबर मारहाण केली..या प्रकरणी पोलिसांनी टँकरचालकाला ताब्यात घेतले आहे. घडलेली घटना अशी, की शनिवारी (ता. २७) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास पुणे जिल्ह्यातील काही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते छत्रपती संभाजीनगरकडे प्रवास करत होते..भेंडाळा गावाजवळ एका हॉटेलजवळ थांबले असताना त्यांना संशय आला. हिरवे ग्रीन नेट लावलेल्या हॉटेलच्या परिसरात एचपी गॅसचा टँकर उभा होता. तो पुणे जिल्ह्यातील चाकणकडून छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होता..पण तेथे उभा दिसल्याने संबंधितांनी आत जाऊन पाहिले असता, गॅस टँकरमधून लहान टाक्यांमध्ये गॅस भरण्याचे अवैध काम सुरू असल्याचे त्यांना दिसले. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अवैध प्रकाराची चौकशी करून मोबाइलद्वारे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी टँकरचालकासह तेथे उपस्थित असलेल्या तिघांनी त्यांना विरोध केला..एवढेच नाही, तर टँकरचालकाने फोन करून आणखी पाच जणांना चारचाकी वाहनातून बोलावून घेतले. आठ जणांच्या या टोळक्याने पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर अचानक हल्ला केला. लाठ्या-काठ्यांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. या मारहाणीला घाबरून सर्वांनी महामार्गावर धाव घेतली आणि रस्त्यावरील वाहतूक थांबवली. गर्दी जमा होताच मारहाण करणारे लोक घटनास्थळावरून पसार झाले. .आठ जणांवर गुन्हा नोंदया कारवाईत ३२ लाख ३६ हजार रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तर शन्नो शेख यांच्या तक्रारीवरून टँकरचालक परवेश शहा, पप्पू कराळे, प्रल्हाद मगर सह अनोळखी चार ते पाच मारहाण करणे, महिलांना छेडछाड करणे अशा प्रकारे गुन्हा नोंद झाला. तर फौजदार संतोष जोरे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार भादवी ३,७,८ याच प्रमाणे ०३(२), ३०६, ३१६(२), २८७,२८८,३(५) याप्रमाणे सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. तपास पोलिस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांच्यासह फौजदार संतोष जोरे व त्यांचे सहकारी करत आहे..लपून बसलेला टँकरचालक ताब्यातमारहाण झालेल्यांनी तत्काळ गंगापूर पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. यावेळी जवळच्या कपाशीच्या शेतात लपून बसलेला टँकरचालक परवेज जियाउद्दीन शहा (वय ३३, रा. हाताडा, जि. चंद्रपूर) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मारहाणप्रकरणी शन्नो (परवीन) बी चांद शेख यांच्या तक्रारीवरून रात्री उशिरापर्यंत गंगापूर पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होती..घटनेतील जखमींची नावेया घटनेत संगीता गोपा नाणेकर (वय ५०), शन्नो (परवीन) बी चांद शेख (वय ३८), हरियाल कोर (वय ५०) (तिघे रा. चाकण, जि. पुणे), सुरेखा गायकवाड (वय ३४, रा. शिक्रापूर, पुणे), गंगेश्वर सोनवणे (रा. रांजणगाव, पुणे), भीमराव दादा बरकडे (वय ४५), मयूर गायकवाड (वय ३८), भाऊसाहेब आढागळे (वय ५०) (तिघे रा. पिंपरी चिंचवड), विजय बापूराव कांबळे (रा. निगडी, पिंपरी चिंचवड), शिवाजी चव्हाण (रा. पिंपळे गुर्वे, पिंपरी चिंचवड) या दहा जणांना जबर मारहाण झाली आहे. या सर्वांवर गंगापूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..तब्बल ९७ गॅस सिलिंडर जप्तपोलिसांनी ९७ कमर्शियल गॅस सिलिंडर (३५ भरलेले, ६२ रिकामे) जप्त केले. त्यासोबत तेथे उभा असलेला २१ हजार किलो क्षमतेचा गॅसने भरलेला टँकर (केए ०१ एएच ०८२६) ताब्यात घेतला आहे. याची मोजदाद आणि कंपनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचे काम पोलिस करत आहेत..Nashik News : गुप्त ठिकाणच्या सीसीटीव्हीने पकडले सूत्रधार; जिलेटिन प्रकरणामुळे समृद्धी महामार्गावर प्रश्नचिन्ह!.गतवर्षी झाली होती कारवाईमार्च २०२४ मध्ये वैजापूर येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्रीमती स्वामी यांच्याकडे गंगापूरचाही पदभार असताना याच जागेवरून अवैधरीत्या गॅस भरून देणारे तीन टँकर छापा मारून पकडले होते. त्यानंतरही त्याच ठिकाणावर हा गोरखधंदा महामार्गालगतच चालू असतानासुद्धा, नेहमी वर्दळीवर असणाऱ्या रस्त्यावर चालणारी ही बाब पोलिसांच्या कशी लक्षात आली नाही, हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.