छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Gas Cylinder: भेंडाळा शिवारात अवैध गॅस भरण्याचा अड्डा उघडकीस; चित्रीकरण करणाऱ्या पुण्यातील पत्रकार, समाजसेवकांना मारहाण

Journalist Attack: गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा शिवारात टँकरमधून अवैधरीत्या गॅस सिलिंडर भरण्याचा अड्डा उघडकीस आला. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर मारहाणी करून टोळक्याने त्यांना घाबरवले. टँकरचालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.
Illegal Gas Cylinder

Illegal Gas Cylinder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गंगापूर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : तालुक्यातील भेंडाळा शिवारात टँकरमधून अवैधरीत्या गॅस सिलिंडरमध्ये भरण्याचा अड्डा शनिवारी (ता. २७) सकाळी उघडकीस आला. दरम्यान, या प्रकाराचे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पुणे येथील पत्रकार आणि सामाजिक संघटनेच्या महिला-पुरुषांना अज्ञात गुंडांनी जबर मारहाण केली.

Loading content, please wait...
police
attack
gas cylinder
gas
Fuel
gas tanker
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com