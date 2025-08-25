छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Money lender: सावकाराच्या घराची पथकाकडून झाडाझडती; महिलेच्या तक्रारीनंतर विहामांडवा येथे कारवाई

Land Dispute: विहामांडवा (ता. पैठण) येथील अवैध सावकाराच्या घराची सहायक निबंधकांनी नुकतीच झाडाझडती घेतली. या झाडाझडतीत मोठे घबाड सापडल्याची चर्चा आहे. येथील शेतकरी महिला मीना कृष्णा नागवे यांनी गावातील वर्धमान पूनमचंद काला यांच्याकडून आपल्या ताब्यातील काही शेतजमीन आणि व्यावसायिक गाळे गहाणखत करून दिले होते.
विहामांडवा (जि. छत्रपती संभाजीगर) : विहामांडवा (ता. पैठण) येथील अवैध सावकाराच्या घराची सहायक निबंधकांनी नुकतीच झाडाझडती घेतली. या झाडाझडतीत मोठे घबाड सापडल्याची चर्चा आहे.

