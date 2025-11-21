इमेजिंग गाइडेड मल्टी-टेक्निकने काढले ब्लॉकेज धूत हॉस्पिटलमध्ये गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी : रुग्णाचे वाचवले प्राण

सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटलच्या हृदयरोग विभागाने ‘इमेजिंग गाइडेड रोटाकट व रोटाट्रिप्सी तंत्राने कोरोनरी अँजिओप्लास्टी आणि स्टेंटिंग ही अत्यंत जटील शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. अशा प्रकारची ही पहिली शस्त्रक्रिया असल्याचा दावा रुग्णालयाने केला. .कार्डियालॉजिस्ट डॉ. विलास मगरकर म्हणाले, ‘‘एका ६४ वर्षीय रुग्णाला कमी श्रमातही छातीत तीव्र वेदना होत होत्या. तपासणीत या हृदयाची मुख्य धमन्यांपैकी एक असलेल्या (एलएडी) मुख्य धमनीत अगदी सुरवातीच्या भागापासून खालपर्यंत सुमारे ९० टक्के कॅल्शियमयुक्त ब्लॉकेज असल्याचे आढळले. .या प्रक्रियेत अत्याधुनिक ‘रोटा कट’ आणि ‘रोटा ट्रिप्सी’ या हायब्रिड तंत्रांचा वापर करण्यात आला. यात वरच्या थरातील कॅल्शियम ‘रोटेशनल अथरेक्टॉमी’ने काढले जाते आणि खोल कॅल्शियम ‘इन्ट्राव्हॅस्क्युलर लिथोट्रिप्सी’ने (आयव्हीएल) फोडले. या दोन्हींच्या समन्वयातून धमनीतील कठीण कॅल्शियमचे स्तर मोडून टाकून स्टेंट सहज व अचूक बसविण्यात आले..इन्ट्राव्हॅस्क्यूलर अल्ट्रासाउंड या आधुनिक इमेजिंगच्या साहाय्याने रुग्णाच्या धमनीतील परिस्थितीचे अचूक निरीक्षण करून डाव्या मुख्य धमनीपासून ‘लॅड’पर्यंत दोन औषधयुक्त मेडिकेटेड स्टेंट यशस्वीरीत्या बसविण्यात आले..ही उच्चस्तरीय शस्त्रक्रिया कार्डियोलॉजी विभागप्रमुख डॉ. मगरकर यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. प्रवीर लाठी, डॉ. देवेंद्र बोरगावकर, डॉ. रोहित वळसे, डॉ. मुनीर अहमद, डॉ. रामदास खोडवे (कार्डियाक अॅनेस्थेटिस्ट) आणि संपूर्ण कॅथलॅब टीमने केली. हॉस्पिटलचे विश्वस्त राजकुमार धूत, अक्षय धूत, सुशील मंत्री, वैद्यकीय संचालक डॉ. अमोल कुलकर्णी आणि प्रशासक डॉ. प्रसाद पुंडे यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.