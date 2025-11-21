छत्रपती संभाजीनगर

इमेजिंग गाइडेड मल्टी-टेक्निकने काढले ब्लॉकेज धूत हॉस्पिटलमध्ये गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी : रुग्णाचे वाचवले प्राण

या प्रक्रियेत अत्याधुनिक ‘रोटा कट’ आणि ‘रोटा ट्रिप्सी’ या हायब्रिड तंत्रांचा वापर करण्यात आला. यात वरच्या थरातील कॅल्शियम ‘रोटेशनल अथरेक्टॉमी’ने काढले जाते आणि खोल कॅल्शियम ‘इन्ट्राव्हॅस्क्युलर लिथोट्रिप्सी’ने (आयव्हीएल) फोडले
सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटलच्या हृदयरोग विभागाने ‘इमेजिंग गाइडेड रोटाकट व रोटाट्रिप्सी तंत्राने कोरोनरी अँजिओप्लास्टी आणि स्टेंटिंग ही अत्यंत जटील शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. अशा प्रकारची ही पहिली शस्त्रक्रिया असल्याचा दावा रुग्णालयाने केला.

