राज ठाकरे यांच्या 'त्या' वक्तव्यावर इम्तियाज जलील म्हणाले, वेळ आल्यावर बोलू

औरंगाबाद : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी (ता.दोन) पार पडलेल्या पक्षाच्या शिवाजी पार्क येथील गुढीपाडवा मेळाव्यात मशिदींवरील भोंगे खाली उतरवा असे वक्तव्य केले होते. त्यावरुन राज्यातील राजकारणात राजकीय वाद सुरु झाला आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी ठाकरे यांचा कोल्हापूरमध्ये बोलताना समाचार घेतला. राज ठाकरे तीन-चार महिने भूमिगत होतात. मग मध्येच येऊन एखादं लेक्चर देतात, असा टोला पवार यांनी त्यांना लगावला. गुढीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे (Raj Thackeray) म्हणाले, ज्या मिशिदींबाहेर भोंगे लागलेले असतील, त्या मशिदीसमोर दुप्पट स्पीकर लावू. त्यावर हनुमान चालीसा लावा, असे आवाहन त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना केले. (Imtiaz Jaleel Say, No Comments On Raj Thackeray Speech)

तसेच मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील मशिदी आणि मदरसांची पोलिसांनी नीट तपासणी केल्यास त्यांना अनेक गोष्टी कळतील, असे ठाकरे म्हणाले. यावर एमआयएमचे खासदार तथा प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरे यांच्या भाषणावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देण्याच्या सूचना मी राज्यातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत. सध्या आम्हाला त्यावर बोलायचं नाहीय, अशी प्रतिक्रिया जलील यांनी दिली.

आम्ही वेळ आल्यावर बोलू. आता काही बोलणार नसल्याचे ते म्हणाले.