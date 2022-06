मुख्यमंत्र्यांच्या सभेनंतर आमची सभा होणार : इम्तियाज जलील

By

औरंगाबाद : औरंगाबाद (Aurangabad) महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वेध सर्वच राजकीय पक्षांना लागले आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या सभांमुळे शहरातील वातावरण चांगलेच तापल्याचे दिसत आहे. बुधवारी (ता.आठ) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांची मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर सभा होत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेनंतर आमचीही सभा होणार असल्याचे खासदार तथा एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी सांगितले. (Imtiaz Jaleel Says, After Chief Minister Uddhav Thackeray Rally Ours Rally)

ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सगळ्यांच होऊ द्या. मग आमचं सौ सुनार की एक लोहार की रहेंगी. मुख्यमंत्र्यांची सभेनंतर आमची सभा होणार आहे, असे जलील म्हणाले. आम्हाला लोकांसाठी वाहनांची सोय करण्याची व पैसे देण्याची गरज नाही, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला आहे. राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीविषयी जलील म्हणाले, त्याबाबत पक्ष अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी निर्णय घेतील.

आज ओवैसी यांची नांदेडमध्ये आणि उद्या सात जूनला लातूरला सभा होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे जलील म्हणाले.