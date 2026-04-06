Chhatrapati Sambhajinagar:भविष्यात कागदी नोटांऐवजी डिजिटल कॅश; ‘सीबीडीसी’च्या व्यवहारासाठी इंटरनेटचीही आवश्यकता नाही

छत्रपती संभाजीनगर: आरबीआयचा डिजिटल रुपया (सीबीडीसी) चलनात आल्याने व्यवहार आणखी सुलभ होणार आहे. संपूर्ण यंत्रणा विकसित झाल्यावर या व्यवहारांसाठी इंटरनेटचीही गरज भासणार नाही. ऑफलाइनही हे व्यवहार करता येणार असल्याने डेटा, कनेक्टिव्हिटीची चिंता मिटणार आहे. .डिजिटल व्यवहारांच्या युगात भारतात दोन महत्त्वाचे पर्याय चर्चेत आले आहेत. आरबीआयचा डिजिटल रुपया आणि यूपीआय. डिजिटल रुपया हा अधिकृत डिजिटल चलन प्रकार आहे. आपण खिशात रोख रक्कम ठेवतो, तसाच हा पैसा मोबाइलमधील वॉलेटमध्ये ठेवता येतो. हा पैसा थेट आरबीआयकडून जारी केला जात असल्याने त्यावर सरकारची हमी असते.भविष्यात ऑफलाइन व्यवहाराची सुविधा पूर्णपणे विकसित झाल्यास इंटरनेटशिवायही पेमेंट करता येणार आहे. यूपीआय ही प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाने विकसित केली आहे. या माध्यमातून एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात तत्काळ पैसे पाठवता येतात..गुगल पे, फोन पे, पेटीएम यांसारख्या यूपीआयचा वापर सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यूपीआय पूर्णपणे बँक खात्यावर आधारित आहे. म्हणजेच तुमच्या खात्यात पैसे असतील तरच व्यवहार होतो. इंटरनेटशिवाय यूपीआयचा वापर शक्यनाही. मात्र, डिजिटल रुपया या सर्वांपासून स्वतंत्र असणार आहे. आपण सध्या जसा रोखीने व्यवहार करतो तसाच, पण फक्त डिजिटल पद्धतीने बँक व इंटरनेटविना याचा व्यवहार करता येणार आहे.वापराच्या दृष्टीने फरकडिजिटल रुपयावॉलेटमध्ये ठेवलेला 'रोख पैसा'भविष्यात ऑफलाइन वापर शक्ययूपीआयबँक खात्यातील रकमेची देवाण-घेवाणइंटरनेट आवश्यकभविष्यात कोण पुढे.सध्या भारतात यूपीआयचे वर्चस्व प्रचंड आहे. छोट्या व्यवहारांपासून मोठ्या पेमेंटपर्यंत सर्वत्र यूपीआयचा वापर होत आहे. डिजिटल रुपया हा सध्या प्रारंभीच्या टप्प्यात आहे. सरकार आणि आरबीआय याचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भविष्यात सरकारी व्यवहार, अनुदान, पगार, मोठे व्यवहार यासाठी डिजिटल रुपया अधिक उपयोगी ठरू शकतो..दोन्ही एकमेकांना पूरकडिजिटल रुपया आणि यूपीआय हे एकमेकांचे पर्याय नसून पूरक प्रणाली आहेत. यूपीआय रोजच्या जलद व्यवहारांसाठी सर्वोत्तम असून डिजिटल रुपया सुरक्षित, अधिकृत आणि भविष्यातील डिजिटल कॅश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही प्रणाली एकत्रितपणे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करतील.गुंतवणुकीसाठीही आरबीआयचे ॲपसरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करायची असेल, तर प्ले-स्टोअरवर 'आरबीआय रिटेल डायरेक्ट' या नावाने ॲप शोधून त्याची नोंदणी करून घ्या. यासाठी पॅन कार्ड (पॅन) मोबाइल नंबर, ई-मेल आयडी आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते. डाऊनलोड करताना डेव्हलपरचे नाव म्हणजेच संबंधित बँकेचे आहे की नाही हे तपासून घ्यावे.