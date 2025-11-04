छत्रपती संभाजीनगर

Post Parcel Service: टपालाने आता अवघ्या ४८ तासांत पोचवा पार्सल; ऑनलाइन बुकिंग, ट्रॅकिंग आणि पिकअप सुविधेमुळे सेवा अधिक ग्राहकप्रिय

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या काळात पोस्ट ऑफिस फक्त पत्र व्यवहारापुरते मर्यादित न राहता पार्सल सेवा, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, डिजिटल बँकिंग आणि ई-पेमेंट या आधुनिक सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

