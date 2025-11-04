Post Parcel Service: टपालाने आता अवघ्या ४८ तासांत पोचवा पार्सल; ऑनलाइन बुकिंग, ट्रॅकिंग आणि पिकअप सुविधेमुळे सेवा अधिक ग्राहकप्रिय

छत्रपती संभाजीनगर : तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या काळात पोस्ट ऑफिस फक्त पत्र व्यवहारापुरते मर्यादित न राहता पार्सल सेवा, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, डिजिटल बँकिंग आणि ई-पेमेंट या आधुनिक सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत..पोस्टाची पार्सल सेवा डिजिटल झाली असून बुकिंग, ट्रॅकिंगसारख्या सेवा ग्राहकांना मिळत आहेत. त्यामुळेच यंदाच्या दिवाळीत पोस्टाच्या पार्सल सेवेने २६६ पार्सल परदेशी पाठवले. लवकरच ४८ तासांच्या आत पार्सल पोचवण्याची नवी सेवा सुरू करण्यात येणार आहे..पूर्वी वैयक्तिक पत्रव्यवहार हा दैनंदिन जीवनाचा भाग होता; मात्र मोबाइल आणि इंटरनेटच्या युगात हे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या कार्यालयीन आणि प्रशासकीय पत्रव्यवहारच प्रामुख्याने केला जातो. तरीदेखील टपाल विभागाने वेळेप्रमाणे स्वतःला बदलत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे..छत्रपती संभाजीनगर शहरात टपाल विभागाच्या पार्सल सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. खासगी कुरिअर कंपन्यांपेक्षा पोस्टावर लोकांचा विश्वास आहे. लघु उद्योग, व्यापारी वर्ग आणि सामान्य ग्राहक आपल्या वस्तू देशांतर्गत तसेच परदेशात सुरक्षितपणे पोचवण्यासाठी पोस्ट पार्सलचा वापर करत आहेत..दिवाळीत २६६ पेक्षा जास्त पार्सल परदेशात पाठवण्यात आले, त्यापैकी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांत सर्वाधिक पाठवणी झाली. आखाती देशांकडे व्यापारी वर्गांकडून पार्सल पाठवले जातात. मागील एका महिन्यात देशांतर्गत १२०० हून अधिक पार्सल वितरित केली. ही सेवा आता डिजिटल झाली असून, इंडिया पोस्ट वेबसाइटवरून बुकिंग आणि ट्रॅकिंग सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्राहक आपले पार्सल कुठे आहे याची माहिती सहज मिळवू शकतात. घरबसल्या पार्सल पिकअपपासून ते अंतिम डिलिव्हरीपर्यंतची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने हाताळली जाते..पार्सल डिलिव्हरीचा संकल्पटपाल विभागाचे विपणन अधिकारी सहदेव सातपुते यांनी सांगितले, की मागील सहा महिन्यांत पार्सल सेवांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. लवकरच ४८ तासांच्या आत पार्सल पोचवण्याची नवी सेवा सुरू करण्यात येईल..Diwali cyber scams: दिवाळीच्या प्रकाशात सायबर गुन्ह्यांवर मात!.इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक : डिजिटल परिवर्तनाचा पायाइंडिया पोस्ट पेमेंट बँक सुरू झाल्यानंतर अल्पावधीतच डिजिटल पेमेंट सुविधा ग्राहकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली. टपाल बँकेचे मोबाइल ॲप आणि ऑनलाइन व्यवहार यामुळे ग्राहक घरबसल्या बँकिंग करू शकतात. संभाजीनगर शहरातील ७ लाखांहून अधिक खाती पोस्ट बँकेत सुरू असून, त्याद्वारे टपाल विभागाचे कामकाज अधिक वाढले आहे. पत्र व्यवहार घटला असला तरी पोस्ट बँकिंग सेवांनी टपाल विभागाचे महत्त्व पुन्हा वाढवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.