Indurikar Maharaj Daughter Wedding : इंदुरीकर महाराजांच्या मुलीच्या लग्नात मोठी चोरी; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त असूनही चोरट्यांनी 2 लाखांच्या मुद्देमालावर मारला डल्ला

संगमनेर : प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्यात चोरीची घटना उघडकीस (Sangamner Gold Theft) आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक करून सुमारे २ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..इंदुरीकर महाराज यांच्या मुलीचा विवाह ३ मे रोजी संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी येथे मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक राजकीय नेते आणि राज्यभरातून हजारो नागरिक उपस्थित होते..मोठा पोलिस बंदोबस्त असूनही गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी हात साफ केला. या दरम्यान, उपस्थितांपैकी एका व्यक्तीचे सुमारे ६० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरीस गेले. याप्रकरणी संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली..चोरीनंतर आरोपी सोन्याची वाटणी करण्यासाठी राहाता तालुक्यातील ममदापूर फाट्यावर येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचून सागर सुरेश कांबळे आणि अब्दुल इब्राहिम पिंजारी या दोघांना अटक केली..त्यांच्याकडून सुमारे १ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे साडेअकरा ग्रॅम सोन्याचे दागिने, एक दुचाकी आणि मोबाईल असा एकूण २ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. चौकशीत आरोपींनी साथीदारांच्या मदतीने गुन्हा केल्याची कबुली दिली आहे. सर्व आरोपी श्रीरामपूर शहरातील रहिवासी असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.